Les investisseurs liquident les obligations du Royaume-Uni précipités par la chute des marchés

Ce vendredi 20 mars, le segment des titres obligataires du Royaume-Uni a connu son neuvième jour de décollecte.

Avec l'intensification de la crise du coronavirus sur les marchés financiers, les investisseurs se voient progressivement forcés de liquider leurs positions, comme le montrent les récentes décollectes du segment des titres obligataires du Royaume-Uni. Ce vendredi 20 mars, le segment a connu son neuvième jour de décollecte consécutif malgré les rendements positifs constatés la veille et le jour même (+ 0,53% et +6,05% respectivement). Sur les 30 derniers jours, ce segment de 10 ETFs a chuté de 12,85% et a perdu $ 306 millions en raison des décollectes. Ses actifs sous gestion s'élèvent désormais à $ 6,3 milliards.

