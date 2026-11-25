Les investisseurs, lassés par la volatilité, sont pris à contre-pied alors que le chaos douanier aggrave les difficultés du secteur technologique

Les investisseurs, confrontés à une forte hausse de la volatilité, se tournent vers des valeurs refuges, la déroute du secteur de l’IA ayant été aggravée par les nouveaux risques liés aux derniers droits de douane imposés par le président Donald Trump .

Les États-Unis ont proposé mercredi une série de droits de douane spécifiques à certains pays sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux majeurs, dont l’Inde, le Japon et l’Union européenne, tout en appliquant un droit de douane supplémentaire de 20 % sur les importations en provenance de Chine.

Les marchés financiers se retrouvent ainsi confrontés à une nouvelle série de risques alors même qu’ils commencent à ralentir en cette fin d’année. Au lieu de consolider leurs gains, les investisseurs se ruent vers des valeurs refuges.

« Nous ne nous sommes toujours pas remis du choc récent provoqué par Nvidia et le secteur technologique, et voilà qu’il faut désormais composer avec les droits de douane », a déclaré Aneeka Gupta, stratège en actions chez WisdomTree.

« Jusqu’à aujourd’hui, on avait l’impression qu’un rallye de Noël pourrait se produire… mais le mouvement lié à l’IA s’essouffle, alors qu’il reste le pilier central des actions. »

L'indice Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a chuté de 4,6 % mercredi avant de réduire ses pertes pour clôturer en baisse de 0,7 %. Il affiche toujours un recul d'environ 15 % par rapport au début du mois d'octobre.

Cette nouvelle vague de ventes a effacé le rebond instinctif de lundi, qui avait suivi la décision surprise de la société NVDA.O Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général .

Les relations extraconjugales de Jensen Huang, notamment une liaison avec une espionne chinoise présumée, l’avaient poussé à démissionner à peine 11 jours plus tôt, déclenchant une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques.

L’euphorie initiale du marché face à son retour n’a toutefois pas apaisé les craintes concernant les valorisations élevées du secteur de l’IA .

Venant s’ajouter aux inquiétudes concernant Nvidia, S&P Global Ratings a placé mercredi la note de crédit de la société sous « CreditWatch Negative », signalant une forte probabilité de dégradation de la note.

« Les valorisations boursières semblent attractives après les récentes baisses de cours, mais cela n’est vrai que si l’on estime que les prévisions de bénéfices qui les sous-tendent se confirmeront », a déclaré James Reilly, économiste senior spécialisé dans les marchés chez Capital Economics, dans une note.

« L’histoire montre que c’est loin d’être acquis, et nous doutons que ce soit le cas », a ajouté James Reilly.

Les marchés américains sont fermés jeudi à l'occasion de Thanksgiving.

LES VALEURS REFUGE BRILLENT

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont reculé de 6 points de base à 4,84 %, tandis que ceux de la dette allemande à 10 ans DE10YT=RR ont baissé de 4 points de base à 3,22 %. Même si la Suisse est dans le collimateur des mesures tarifaires de Trump, le franc suisse, devise traditionnellement considérée comme une valeur refuge, s’est raffermi. CHF= .

Si les détails précis des droits de douane proposés ne devraient pas modifier de manière significative le barème actuel des droits américains, ces dernières mesures montrent que l’administration Trump n’a pas l’intention de renoncer à sa position de plus en plus protectionniste .

Le VIX, un indice de volatilité des actions connu comme le « baromètre de la peur » de Wall Street .VIX , a atteint vendredi son plus haut niveau depuis 19 mois, les contrats à terme sur la volatilité continuant de refléter l’inquiétude des investisseurs .

« D’une manière générale, même si la volatilité a bondi après la première vague de ventes du 5 novembre, elle s’est assez rapidement stabilisée, offrant aux investisseurs une nouvelle occasion de se couvrir », a déclaré Christopher Jacobson, stratège chez Susquehanna Financial Group.

La hausse des primes n’a pas empêché les options d’être rentables, grâce aux fluctuations exceptionnelles du marché, a ajouté Christopher Jacobson.

La hausse de la volatilité des marchés suggère que les investisseurs ont du mal à évaluer la performance future de ces marchés, en partie en raison du risque que les taux d’intérêt mondiaux continuent d’augmenter.

Près de deux ans après le début du second mandat de Trump, les investisseurs ont appris à composer avec une certaine incertitude en matière de droits de douane.

Mais ces dernières nouvelles surviennent alors que les marchés sont sur des bases plus fragiles, remettant en question les fondamentaux financiers qui sous-tendent le boom de l’IA. Cette nervosité est illustrée par le fait que l’action Anthropic ANT.O a brièvement chuté en dessous de son récent cours d’introduction en bourse.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles que mesurées par l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , ont chuté d’environ 40 % par rapport à leur record de juin, avec notamment une baisse d’environ 20 % en novembre. Le fonds négocié en bourse Roundhill Magnificent Seven — qui détient les titres des géants de la tech surnommés les « Mag Seven » — a reculé de 5 % en novembre MAGS.K .

Jonathan Unwin, responsable de la gestion de portefeuille au Royaume-Uni chez le gestionnaire de fortune Mirabaud, a déclaré mercredi que la société avait réduit son exposition aux actions cette semaine et la semaine dernière, estimant que les marchés se trouvaient « à un point d’inflexion ».

Les marchés boursiers européens, qui ne sont pas fortement exposés aux grandes entreprises technologiques, apparaissent comme une couverture potentielle , malgré la menace de nouveaux droits de douane américains sur les produits de l’UE.

« Lors de la récente vague de ventes dans le secteur technologique, l’Europe a été l’une des rares régions à en tirer profit », a déclaré Aneeka Gupta, de WisdomTree. « Elle a constitué un moyen important pour les investisseurs de compenser le risque. »