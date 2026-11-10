Les investisseurs japonais redeviennent acheteurs nets d'obligations étrangères pour la première fois depuis trois mois

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En octobre, les investisseurs japonais sont redevenus acheteurs nets d'obligations étrangères pour la première fois en trois mois, les rendements des bons du Trésor ayant reculé par rapport aux plus hauts niveaux atteints début octobre depuis deux décennies et demie, tandis que les ventes massives de titres technologiques liés à l'IA ont stimulé la demande d'actifs refuges.

Ils ont acheté pour 493,9 milliards de yens nets (3,13 milliards de dollars) d’obligations étrangères, leur premier achat net mensuel depuis juillet, selon les données publiées mardi par le ministère des Finances. Ce montant comprenait 457,2 milliards de yens d’obligations à long terme — le niveau le plus élevé depuis mai — et 36,7 milliards de yens de bons à court terme.

Les investisseurs japonais ont également acheté, en termes nets, 1 460 milliards de yens d’actions étrangères le mois dernier, enregistrant ainsi leur plus important investissement net mensuel depuis mars.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans, qui avait atteint 5,3645 % le 7 octobre — son plus haut niveau depuis avril 2002 —, a reculé de 36,4 points de base sur le mois, soit sa plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2023, alors que les inquiétudes concernant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale s’apaisaient et que les marchés se montraient de plus en plus méfiants face aux importantes dépenses d’investissement liées au boom de l’IA .

Malgré les achats nets du mois dernier, les investisseurs japonais ont tout de même vendu, cette année, pour 4 160 milliards de yens nets de titres de dette étrangère, alimentant les spéculations sur un transfert de capitaux des marchés étrangers vers les marchés nationaux.

Les assureurs vie ont acheté pour 62,3 milliards de yens d’obligations étrangères à long terme le mois dernier, mettant fin à une série de ventes qui durait depuis quatre mois. Les comptes fiduciaires ont acheté pour 777,4 milliards de yens, tandis que les ventes nettes des banques ont reculé à 833,5 milliards de yens, leur plus bas niveau depuis trois mois.

Un autre rapport de la Banque du Japon a révélé que les investisseurs japonais avaient vendu 6 060 milliards de yens d’obligations américaines, mais acheté au total 719,49 milliards de yens d’obligations européennes au cours des neuf premiers mois de l’année.

Ils ont acheté 414,99 milliards de yens d’obligations italiennes, 376,9 milliards de yens d’obligations espagnoles et 265,28 milliards de yens d’obligations allemandes, tout en vendant, en termes nets, 317,28 milliards de yens d’obligations françaises.

(1 $ = 157,9700 yens)