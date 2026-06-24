Les investisseurs inquiets attendent les résultats de Micron alors que le secteur des puces électroniques connaît des fluctuations brutales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les analystes prévoient une croissance des bénéfices de Micron de plus de 1.000% au troisième trimestre et une hausse de son chiffre d'affaires de près de 285%

* L'action Micron a bondi de 761% au cours de l'année écoulée, portant sa capitalisation boursière à 1.190 milliards de dollars

* Les analystes s'attendent à ce que la demande de puces mémoire dépasse l'offre pendant au moins les deux prochaines années

Les projecteurs sont braqués sur le fabricant de puces Micron Technology alors qu’il s’apprête à publier ses résultats, les investisseurs se préparant à une nouvelle volatilité après les fortes fluctuations du marché alimentées par d’importants flux liés à SpaceX et par un boom suivi d’un effondrement en deux jours des actions du secteur des semi-conducteurs .

En juin dernier, Micron MU.O était une entreprise bien connue, bien qu’un peu méconnue, avec une capitalisation boursière de 136 milliards de dollars et une longue histoire, mais dont les résultats trimestriels ne suscitaient pas forcément l’engouement des investisseurs.

Un an plus tard, Micron est l’une des vedettes de la reprise technologique qui a propulsé les fabricants de puces du monde entier vers les sommets, déclenchant une nouvelle frénésie boursière même après plus d’une douzaine de mois d’engouement pour l’IA. Micron affiche une hausse de 761% par rapport à l’année dernière, ce qui porte sa capitalisation boursière à 1.190 milliards de dollars, la plaçant parmi les premières sociétés cotées aux États-Unis et dépassant Walmart WMT.N et Intel INTC.O .

Cela s’est avéré être une aubaine pour ses investisseurs, mais cela risque d’ajouter au stress que subissent les gestionnaires de portefeuille et autres experts du marché quant à l’issue des résultats de l’entreprise mercredi, alors qu’ils tentent de comprendre ce qui a déclenché la vague de ventes chez les fabricants de puces et d’évaluer les débuts mouvementés du nouveau président de la Réserve fédérale .

Le Nasdaq .IXIC a chuté de plus de 5% après une série de records, et les investisseurs estiment que les fluctuations du marché ont parfois été d’une brusquerie surprenante, les amenant à se demander quelle sera la prochaine mauvaise nouvelle.

"La question est de savoir si cela va déclencher un effet domino ou s’il s’agit simplement d’un petit pas en arrière avant de repartir de plus belle", a déclaré Michael Field, stratège en chef des marchés boursiers chez Morningstar.

Les hausses paraboliques de Micron et d’autres titres du secteur des semi-conducteurs, combinées à la série de méga-introductions en bourse prévues cet été, suscitent des inquiétudes quant à l’euphorie du marché et à un éventuel plafonnement des principaux indices.

Dans le même temps, les fortes hausses de bénéfices attendues, résultant des dépenses d’investissement massives dans l’IA, soutiennent la progression du marché, sans pour autant le faire basculer de manière trop évidente dans ce qu’on appelle le "territoire de la bulle".

"Une partie de la dynamique du secteur technologique s’explique par le fait que les fonds prennent leurs bénéfices et reconnaissent que le profil risque-rendement a évolué, notamment compte tenu de la surconcentration des positions dans certains segments de l’infrastructure mondiale de l’IA et du secteur des mémoires", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

DES COURS À LA HAUTEUR DE LA PERFECTION

La vague de ventes qui a touché le secteur technologique en début de semaine s’est propagée à l’échelle mondiale, entraînant également dans leur sillage les marchés boursiers à forte composante technologique de Corée du Sud .KS11 et de Taïwan

.TWII .

Les grands acteurs du secteur des puces mémoire, SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , ont récemment franchi la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi parmi les premières entreprises asiatiques à atteindre ce cap.

Micron devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi après la clôture de la Bourse. En moyenne, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise basée dans l’Idaho affiche une croissance de ses bénéfices supérieure à 1.000% et une hausse de son chiffre d’affaires de près de 285% par rapport à l’année dernière.

Les puces de Micron sont étroitement intégrées aux systèmes d’IA et les analystes s’attendent à ce que la demande en puces mémoire dépasse l’offre pendant au moins les deux prochaines années.

"Micron adopte une dynamique de marché similaire à celle de Nvidia", a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth.

"Lorsqu’une action est valorisée comme si elle était parfaite, la perfection devient l’exigence minimale. Tout écart par rapport à cela — des prévisions moins optimistes, un ralentissement de la demande, une pression sur les marges, ou même un ton prudent de la part de la direction — pourrait déclencher un recul significatif."

L'action Micron a progressé de 3,8% en pré-ouverture. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel, un indicateur de valorisation, a fortement chuté à 8,59 alors que le titre atteignait des sommets historiques et que les analystes revoient à la hausse leurs prévisions de bénéfices.