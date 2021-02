Les investisseurs individuels portent l'argent au plus haut depuis huit ans

(AOF) - L'once d'argent bondit de plus de 10% à 29,69 dollars après avoir atteint un peu plus tôt en matinée 30,37 dollars, soit son plus haut niveau depuis 2013. Depuis la clôture du 27 janvier, il affiche un gain de 17%. L'argent est soutenu par la spéculation des investisseurs individuels américains qui se ruent sur ce métal afin de doper son cours et pénaliser par les fonds d'investissement qui l'achètent à découvert. Il s'agit d'un nouvel épisode dans la bataille que se livrent petits porteurs et gérants après Gamestop.

Sur le subreddit dédié au trading, r/wallstreetbets, devenu le fer de lance de la spéculation des investisseurs individuels, un message assurait que " l'argent était le plus important actif vendu à découvert du monde ", encourageant les lecteurs à investir massivement via des fonds indiciels cotés (ETF) adossés à l'argent. Pour autant, le marché mondial de l'argent est bien plus profond que celui de l'action Gamestop.

Mi-janvier avant le début de la spéculation, la capitalisation du distributeur de jeux vidéo atteignait 1,4 milliard de dollars tandis que la valeur de l'argent conservé dans les coffres-forts du London Metal Exchange s'élève à 48 milliards de dollars.