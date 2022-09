Les investisseurs européens sont très préoccupés par l'inflation

(AOF) - Selon une nouvelle étude réalisée par Tabula Investment Management Limited, un fournisseur européen d'ETF obligataire, 90% des investisseurs institutionnels et gestionnaires de patrimoine européens sont préoccupés par l'inflation. 88% des investisseurs professionnels interrogés ont, au cours des six derniers mois, augmenté leur allocation aux actifs et aux produits d'investissement qui offrent une protection contre l'inflation. L'enquête a recueilli l'avis d'investisseurs qui gèrent collectivement plus de 300 milliards de dollars d'encours.

Près de 85% des investisseurs interrogés ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les fonds qu'ils gèrent augmentent leur allocation aux classes d'actifs et aux fonds qui offrent une couverture contre l'inflation ; 20% d'entre eux déclarent que cette allocation augmentera de façon spectaculaire.

En ce qui concerne les classes d'actifs, l'enquête a révélé que 71% des investisseurs prévoient d'allouer considérablement dans les ETP indexés sur l'inflation.