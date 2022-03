Les investisseurs européens débutent la semaine en mode espoir

En revanche, les valeurs liées au pétrole (Vallourec, CGG...) et aux matières premières (Eramet... ) ont reculé dans le sillage de la baisse du cours de ces derniers. La hausse des taux a aussi pesé sur certaines valeurs technologiques, dont STMicroelectronics. A Paris, Sanofi a fini parmi les dernières places du CAC 40 en raison des mauvais résultats d'un traitement expérimental contre le cancer du sein.

Si les investisseurs ont réagi favorablement à ces propos, ils ont dans le même temps négligé d'autres déclarations plus belliqueuses de Moscou. Le Kremlin a affirmé que la Russie réalisera tous ses projets en Ukraine et qu'ils seront menés à bien dans les délais prévus.

(AOF) - Les Bourses ont nettement progressé, soutenues par des déclarations encourageantes des belligérants de la guerre en Ukraine. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 1,74% à 6 369,94 points et l'EuroStoxx50 a gagné 1,59% à 3 745,47 points. Les marchés américains évoluaient pour leur part en ordre dispersé, avec un Dow Jones en hausse de 0,62% et un Nasdaq Composite en repli de 1,21%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.