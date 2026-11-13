Les investisseurs étrangers affluent à Caracas alors que le Venezuela et les États-Unis traversent une période de transition politique

Des investisseurs étrangers, menés par Signum Global Advisors, se rendront à Caracas dimanche, pariant que la réouverture du Venezuela aux capitaux étrangers résistera à tout changements politiques dans ce pays d’Amérique du Sud ou à Washington.

Soixante-cinq personnes participeront à la deuxième visite de cette société de conseil au Venezuela depuis que les forces américaines ont destitué Nicolás Maduro en janvier. Ce voyage intervient moins de deux semaines après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat, ce qui soulève des questions quant à la pérennité de la politique du président Donald Trump à l’égard du Venezuela.

« Je pense que toute future administration américaine, qu’elle soit démocrate ou républicaine, souhaitera que le Venezuela réussisse », a déclaré jeudi à Reuters Charles Myers, président et fondateur de Signum, ajoutant qu’il ne s’attendait pas à ce que le contrôle démocrate du Congrès modifie la nature des « excellentes » relations entre les deux pays.

Selon Signum, société basée à New York, le Venezuela devrait opérer une transition vers la démocratie avant l’élection présidentielle américaine de 2028, a-t-il précisé, ajoutant que le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodriguez avait amélioré la sécurité et les conditions pour les investisseurs.

En janvier, l’Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé une réforme de la principale loi pétrolière du pays, qui accorde une plus grande autonomie aux entreprises pour l’exploitation de projets pétroliers et gaziers.

La chef de file de l’opposition et lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a déclaré en septembre que seul un « gouvernement sérieux et démocratique » pouvait offrir la stabilité dont les investisseurs ont besoin. Depuis son retour au Venezuela le mois dernier, Mme Machado a promis de réexaminer les contrats et a critiqué un accord conclu entre les États-Unis et le producteur NABEP visant à contrôler environ un cinquième des réserves pétrolières du pays.

Charles Myers a estimé qu’il était probablement trop tôt pour que son groupe rencontre les dirigeants de l’opposition et que les investisseurs étrangers s’intéressent principalement aux réformes mises en œuvre et aux structures d’investissement étranger.

« En tant qu’investisseur étranger, on n’a pas besoin d’une transition vers la démocratie pour investir », a-t-il déclaré.

RETOUR À CARACAS

Signum — qui se concentre sur les pays en phase de « tournant politique » et a emmené des investisseurs en Ukraine, en Syrie et au Groenland au cours des deux dernières années — a commencé à planifier son premier voyage au Venezuela en décembre dernier, avant la capture de Maduro, estimant que Trump était déterminé à le destituer d’une manière ou d’une autre, a expliqué Charles Myers.

Ce premier voyage a conduit plus de 50 personnes à Caracas en mars. Cette fois-ci, la délégation de Signum comprend des investisseurs des secteurs du pétrole et du gaz, des infrastructures et de la chimie, ainsi que des détenteurs d’obligations et des investisseurs sur les marchés émergents provenant des États-Unis, du Canada, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Amérique latine.

Le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, mais des décennies de sous-investissement et des années de sanctions économiques visant Maduro ont mis le secteur à rude épreuve.

Les investisseurs prévoient de rencontrer des hauts responsables du gouvernement de Rodriguez, des représentants de la banque centrale et de la compagnie pétrolière d’État PDVSA, ainsi que des directeurs généraux du secteur privé, a déclaré Charles Myers, qui a refusé de les nommer, invoquant des raisons de sécurité et la confidentialité des données clients.

Le groupe prévoit également de se rendre à la Bourse de Caracas afin d’évaluer la liquidité du marché, de se renseigner sur les principales sociétés cotées et de vérifier si les conditions de gouvernance sont réunies « pour acheter effectivement des actions vénézuéliennes », a-t-il ajouté.

« La plus grande opportunité réside toujours dans le secteur du pétrole et du gaz » et dans les infrastructures associées, a-t-il déclaré.