Les investisseurs ETFs optimistes quant à l’économie allemande

L’indicateur ZEW du sentiment économique pour l’Allemagne est passé de 29,9 il y a un mois à 51,7 en janvier 2022 et dépasse largement les attentes du marché, qui étaient de 32,0 (source : Centre for European Economic Research ou ZEW).

L’indicateur est calculé à partir des résultats de l’enquête ZEW sur les marchés financiers, qui est une agrégation des sentiments d’environ 350 économistes et analystes sur l’avenir économique de l’Allemagne à moyen terme. L’indicateur représente la différence entre la part en pourcentage des analystes qui sont optimistes et la part des analystes pessimistes pour l’économie allemande dans six mois.

Les données de janvier montrent que les investisseurs pensent que la croissance économique en Allemagne s’accélérera au cours des six prochains mois, en particulier dans les secteurs liés à la consommation et orientés vers l’exportation, car les cas COVID-19 pourraient baisser de manière significative d’ici le début de l’été.

Un autre signe précoce d’optimisme peut être observé dans les flux d’ETF. Plus de 100 millions d’euros ont été versés dans les ETF d’actions allemandes au cours des deux premières semaines de 2022. Les plus gros flux nets en Europe depuis le début de l’année sont le iShares Core DAX UCITS ETF (112 millions d’euros), le Xtrackers DAX UCITS ETF (15,3 millions d’euros) et le Deka DAX UCITS ETF (3,3 millions d’euros). Tous trois offrent une exposition à l’indice phare de l’Allemagne, le DAX 40.

