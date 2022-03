Les investisseurs des marchés voisins de l’Ukraine sentent la pression

La guerre, qui entre dans sa septième journée, a fait des ravages sur les marchés des pays frontaliers des deux pays.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est la plus grande attaque d’un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre, qui entre dans sa septième journée, a fait des ravages sur les marchés, en particulier ceux qui sont frontaliers de l’Ukraine. Les pays d’Europe centrale et orientale, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, ont condamné l’attaque et se préparent à accueillir des réfugiés. L’indice boursier polonais – le WIG – a chuté de 5,5 % depuis le début de la guerre. Le BUX de la Hongrie et le BET de la Roumanie ont chuté de -20% et -6% respectivement sur la même période.

Les investisseurs peuvent jouer le futur rebond des voisins de l’Ukraine grâce à des fonds négociés en bourse. Le iShares MSCI Poland Capped ETF (EPOL) cherche à suivre l’indice MSCI Poland IMI 25/50 et investit dans un large éventail de valeurs polonaises. Il investit dans un large éventail d’actions polonaises. Le fonds est réparti à 41 % dans le secteur financier, à 13,7 % dans le secteur de l’énergie, à 11 % dans le secteur des matériaux et à 10,13 % dans le secteur de la communication. EPOL compte 38 positions, dont POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK (12,92%, Services financiers), KGHM POLSKA MIEDZ SA (8,25%, Matériaux), BANK PEKAO SA (7,62%, Services financiers), POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (7,59%, Énergie) et PZU SA (6,79%, Services financiers). Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,57% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis le début de l’année, la valeur liquidative du fonds a baissé de -15,08% (au 28 février 2022).

Bien qu’il n’existe pas de ETF d’actions roumaines pur, le iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) offre une allocation de 5,13 % aux actions roumaines. Il n’y a pas d’ETF disponible en Amérique avec une exposition significative à la Hongrie ou à la Slovaquie. Il est également recommandé d’éviter tout ETF ayant une exposition à la Russie en raison de la montée des sanctions économiques.

Les investisseurs européens disposent d’une plus grande variété d’ETF purement axés sur les nations voisines de l’Ukraine. Les iShares MSCI Poland UCITS ETF (SPOL) et Expat Poland UCITS ETF (PLX) offrent une exposition aux actions polonaises en suivant respectivement l’indice MSCI Poland et l’indice WIG20. SPOL se négocie à la Bourse de Londres (SPOL, GBP ou IPOL, USD), à la Deutsche Boerse (IBCJ, EUR) et à la Bourse de BX (SPOL, USD), tandis que PLX se négocie à la Bourse de Bulgarie (PLX, HUF) et à la Deutsche Boerse (PLX, EUR). Les investisseurs peuvent également accéder aux marchés roumain, hongrois et slovaque par le biais Expat Romania BET UCITS ETF (ROX), Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE), et Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A).

