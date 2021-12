Les investisseurs des ETF “At Home” espèrent un retour avec la résurgence du virus.

LesETF“At Home“sont des ETF thématiques relativement nouveaux, nés au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19. Avec le verrouillage mis en place,…

Les ETF “ At Home “ sont des ETF thématiques relativement nouveaux, nés au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19. Avec le verrouillage mis en place, le thème a connu un grand succès en 2020 après la normalisation du travail et de l’éducation à distance. Les 5 ETF qui suivent le thème offrent une exposition aux entreprises qui devraient bénéficier de la tendance du travail/étude à domicile, comme les outils de gestion du travail et de communication, les services de streaming, l’éducation virtuelle et les plateformes de fitness et de jeux, entre autres. Depuis le lancement du premier ETF en juin 2020, ils ont attiré plus de 166 millions de dollars d’entrées nettes, avec en tête le Direxion Work From Home ETF (WFH, 137,6 millions de dollars) et le Emles @Home ETF (LIV, 10,7 millions de dollars).

En termes de performance, les ETF ont terminé l’année 2020 en territoire vert, avec en tête le WFH avec des gains de +35%. Le Global X Education ETF (EDUT) est arrivé en deuxième position avec +20% et le iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) en troisième position avec 19%.

Les choses ont changé en 2021 avec le déploiement des vaccins. Les employés et les étudiants sont progressivement retournés dans les bureaux et les écoles et ils étaient moins dépendants des outils virtuels. Les 6 ETF ont perdu 56 millions de dollars depuis le début de l’année, les investisseurs s’étant retirés. Quatre ETF ont plongé , dont Global X Education ETF (-50,72 %), iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (-25,93 %), ProShares On-Demand ETF (-15,63 %) et Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (-51,02 %).

Avec l’essor des affaires COVID-19, les ETF “At Home” pourraient faire un retour en force. Les investisseurs européens peuvent monter à bord avec le Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN). Ce fonds suit l’indice Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning. Il s’agit du premier ETF européen sur les technologies de l’éducation et offre aux investisseurs une exposition aux sociétés “ EdTech ” qui facilitent l’éducation dans un environnement de plus en plus numérisé, y compris les entreprises qui produisent de l’apprentissage adaptatif, du contenu vidéo, de la gamification et de la technologie d’immersion.

En date du 20 décembre 2021, les principales positions de LERN comprennent New Oriental Education & Techn (6,98%), Bright Horizons Family Sols. (4,9 %), Duolingo (4,88 %), Gaotu Techedy (4,81 %) et Tal Education Group (4,81 %). Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,45% et se négocie sur plusieurs bourses européennes, dont la Borsa Italiana (LERN IM en EUR), la London Stock Exchange (LERN LN en USD ou LRNG LN en GBP), la Deutsche Börse Xetra (LERN GY en EUR), Euronext Amsterdam (LERN NA en EUR) et la SIX Swiss Exchange (LERN SE en CHF).

