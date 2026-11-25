Les investisseurs, déjà lassés par la volatilité, sont durement touchés alors que le chaos lié aux droits de douane vient aggraver les difficultés du secteur technologique

Les investisseurs, confrontés à une forte hausse de la volatilité, se ruent vers les valeurs refuges, alors que la dernière série de droits de douane imposée par le président américain Donald Trump a porté un nouveau coup aux marchés déjà ébranlés par la chute du secteur de l’intelligence artificielle.

Mercredi, les États-Unis ont proposé une série de droits de douane spécifiques à certains pays sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux majeurs, dont l’Inde, le Japon et l’Union européenne, tout en appliquant un droit de douane supplémentaire de 20 % sur les importations en provenance de Chine.

Les marchés financiers se retrouvent ainsi confrontés à une nouvelle série de risques alors même qu’ils commencent à se calmer en cette fin d’année. Au lieu de consolider leurs gains, les investisseurs se ruent vers des valeurs refuges pour se protéger contre une volatilité accrue.

« Nous ne nous sommes toujours pas remis du choc récent provoqué par Nvidia et le secteur technologique, et voilà qu’il faut désormais composer avec les droits de douane », a déclaré Aneeka Gupta, stratège en actions chez WisdomTree. « Jusqu’à aujourd’hui, on avait l’impression qu’un rallye de Noël pourrait se produire… mais le mouvement lié à l’IA s’essouffle, alors qu’il reste le pilier central des actions. »

L’indice Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a chuté de 2 % mercredi et affiche une baisse de près de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint début octobre, frôlant ainsi le seuil du marché baissier.

Cette nouvelle vague de ventes a effacé les gains générés par la décision surprise prise lundi par Nvidia NVDA.O , sous la pression de la Maison Blanche, de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général .

Les relations extraconjugales de Jensen Huang, notamment une liaison avec une espionne chinoise présumée, l’avaient poussé à démissionner à peine 11 jours plus tôt, déclenchant une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques.

L’euphorie initiale du marché face à son retour n’a toutefois pas apaisé les craintes concernant les valorisations élevées du secteur de l’IA et la question de savoir si les rendements pour les investisseurs justifient le coût de développement des infrastructures du secteur.

Les marchés américains sont fermés jeudi à l'occasion de Thanksgiving et la séance de vendredi sera écourtée.

LES VALEURS REFUGE BRILLENT

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont reculé de 6 points de base à 4,84 %, tandis que ceux de la dette allemande à 10 ans DE10YT=RR ont baissé de 4 points de base à 3,22 %. Même si la Suisse est dans le collimateur des droits de douane de Trump, le franc suisse, devise traditionnellement considérée comme une valeur refuge, s’est raffermi face à la plupart des principales devises CHF= .

Si les détails précis des droits de douane proposés ne devraient pas modifier de manière significative le barème actuel des droits américains, ces dernières mesures montrent que l’administration Trump n’a pas l’intention de renoncer à son approche de plus en plus protectionniste vis-à-vis de son économie, de ses marchés et même de ses entreprises.

Le VIX, un indice de volatilité boursière connu comme le “baromètre de la peur” de Wall Street .VIX , a bondi de plus de 60 % en novembre, ce qui le place en passe d’enregistrer l’une de ses plus fortes hausses mensuelles depuis le début de la pandémie de COVID-19 en février 2020.

Cette hausse de la volatilité des marchés suggère que les investisseurs ont du mal à évaluer la performance future de ces marchés, en partie en raison du risque que les taux d’intérêt mondiaux continuent d’augmenter.

Près de deux ans après le début du second mandat de Trump, les investisseurs ont appris à composer avec une certaine incertitude en matière de droits de douane.

Mais ces dernières nouvelles surviennent alors que les marchés sont sur des bases plus fragiles, remettant en question les fondamentaux financiers qui sous-tendent le boom de l’IA. Cette nervosité est illustrée par la chute des actions d’Anthropic ANT.O bien en dessous de leur récent prix d’introduction en bourse, sans qu’il y ait eu de réaction de type “acheter sur la baisse” — une stratégie par laquelle les investisseurs se replient sur des actifs dépréciés.

« Ce titre aura un parcours difficile devant lui, après que ses banquiers ont vendu l’intégralité des actions la semaine dernière, ne lui laissant aucune marge de manœuvre pour tenter de défendre le prix de son introduction en bourse », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. « Certains ont qualifié Anthropic de “tueur silencieux” du secteur de l’IA », a-t-elle ajouté.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles que mesurées par l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , ont chuté de 50 % par rapport à leur record de juin, avec notamment une baisse de 21 % en novembre. Le fonds négocié en bourse Roundhill Magnificent Seven — qui détient les titres des géants technologiques dits “Mag Seven” — est en recul de 8 % MAGS.K .

Jonathan Unwin, responsable de la gestion de portefeuille au Royaume-Uni chez le gestionnaire de fortune Mirabaud, a déclaré mercredi que la société avait réduit son exposition aux actions cette semaine et la semaine dernière, estimant que les marchés se trouvaient « à un point d’inflexion ».

Les marchés boursiers européens, qui ne sont pas fortement exposés aux grandes entreprises technologiques, apparaissent comme une couverture potentielle , malgré la menace de nouveaux droits de douane américains sur les produits de l’UE.

« Lors de la récente vague de ventes dans le secteur technologique, l’Europe a été l’une des rares régions à en bénéficier », a déclaré Gupta, de WisdomTree. « Cela a constitué un moyen important pour les investisseurs de compenser le risque. »