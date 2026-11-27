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LES INVESTISSEURS DE L’AAII ABANDONNENT LA POSITION NEUTRE

Les investisseurs particuliers se sont davantage polarisés dans la dernière enquête de l’American Association of Individual Investors (AAII sur le sentiment des investisseurs, les opinions haussières et baissières ayant toutes deux progressé tandis que le sentiment neutre continuait de reculer.

Le sentiment baissier, qui reflète les anticipations d’une baisse des actions américaines au cours des six prochains mois, a grimpé de 3,2 points de pourcentage pour atteindre 45,4 %. Le pessimisme reste exceptionnellement élevé et se maintient désormais au-dessus de sa moyenne historique de 31,5 % pour la 42e semaine consécutive.

Le sentiment haussier, qui reflète les anticipations d’une hausse des actions au cours des six prochains mois, a progressé encore davantage, gagnant 3,8 points de pourcentage pour atteindre 37,1 %. L’optimisme est resté en dessous de sa moyenne à long terme de 37,5 % pour la cinquième fois en six semaines, bien qu’il se soit récemment amélioré.

C'est au niveau de la position neutre que l’évolution a été la plus marquée. Le sentiment neutre, qui reflète l’anticipation d’une évolution peu marquée des cours boursiers au cours des six prochains mois, a chuté de près de 7 points de pourcentage pour s’établir à 17,5 %, restant bien en deçà de sa moyenne historique de 31,0 % et enregistrant ainsi sa 38e semaine consécutive en dessous de cette norme.

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Le sentiment neutre restant exceptionnellement bas, cette évolution suggère que les investisseurs particuliers prennent de plus en plus position sur les perspectives du marché plutôt que de s’attendre à ce que les actions restent globalement inchangées au cours des six prochains mois.

En conséquence, l’écart entre les optimistes et les pessimistes s’est légèrement réduit, passant de -8,9 % la semaine dernière à -8,3 %. Bien qu’il reste fermement en territoire négatif et en dessous de sa moyenne historique de 6,5 % pour la 19e semaine consécutive, cette légère amélioration reflète une progression plus rapide du sentiment haussier que du sentiment baissier.

(Terence Gabriel)

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