Les investisseurs d'Anthropic en hausse à l'approche de l'entrée en bourse historique de cette entreprise spécialisée dans l'IA

** Les actions des investisseurs d'Anthropic ANT.O progressent à l'approche de l'entrée en bourse du créateur du chatbot Claude AI

** L'ETF iShares AI Innovation and Tech Active BAI.P , qui détient des actions d'Anthropic, progresse de 2,4 %

** Amazon.com AMZN.O progresse de 1,7 % , Alphabet GOOGL.O de 4 % et Micron MU.O de 4,4 %

** Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O progressent de 1 ,6 % à 4 %

** Salesforce CRM.N en hausse de 1,6 % , Zoom Communications ZM.O progresse d'environ 1 %

** Anthropic a fixé le prix de ses actions à 83 dollars chacune et commencera à être cotée sous le symbole "ANT" au Nasdaq dans le courant de la journée

** La société a levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir revu son offre à la hausse, ce qui valorise l’entreprise à 1 500 milliards de dollars