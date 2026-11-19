** Les actions des investisseurs d'Anthropic ANT.O progressent à l'approche de l'entrée en bourse du créateur du chatbot Claude AI
** L'ETF iShares AI Innovation and Tech Active BAI.P , qui détient des actions d'Anthropic, progresse de 2,4 %
** Amazon.com AMZN.O progresse de 1,7 % , Alphabet GOOGL.O de 4 % et Micron MU.O de 4,4 %
** Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O progressent de 1 ,6 % à 4 %
** Salesforce CRM.N en hausse de 1,6 % , Zoom Communications ZM.O progresse d'environ 1 %
** Anthropic a fixé le prix de ses actions à 83 dollars chacune et commencera à être cotée sous le symbole "ANT" au Nasdaq dans le courant de la journée
** La société a levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir revu son offre à la hausse, ce qui valorise l’entreprise à 1 500 milliards de dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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