** Les actions des investisseurs d’Anthropic ANT.O ont chuté après avoir progressé plus tôt dans la journée, alors que le créateur du chatbot Claude AI fait son entrée en bourse sur le Nasdaq
** L'ETF iShares AI Innovation and Tech Active BAI.P , qui détient des actions d'Anthropic, recule de 2,4%
** Amazon.com AMZN.O recule de 2% , Alphabet GOOGL.O reste stable et Micron MU.O perd 1,2%
** Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O reculent de 0,4% à 1,5%
** Salesforce CRM.N recule de 1,8% , tandis que Zoom Communications ZM.O perd 5,8%
** L'action Anthropic s'échangeait en dernière cotation à 95,5 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 83 dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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