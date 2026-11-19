Les investisseurs d'Anthropic chutent après l'entrée en bourse de la société

** Les actions des investisseurs d’Anthropic ANT.O ont chuté après avoir progressé plus tôt dans la journée, alors que le créateur du chatbot Claude AI fait son entrée en bourse sur le Nasdaq

** L'ETF iShares AI Innovation and Tech Active BAI.P , qui détient des actions d'Anthropic, recule de 2,4%

** Amazon.com AMZN.O recule de 2% , Alphabet GOOGL.O reste stable et Micron MU.O perd 1,2%

** Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O reculent de 0,4% à 1,5%

** Salesforce CRM.N recule de 1,8% , tandis que Zoom Communications ZM.O perd 5,8%

** L'action Anthropic s'échangeait en dernière cotation à 95,5 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 83 dollars