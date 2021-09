Les investisseurs d'AbbVie perturbés par la décision de la FDA

Les actions du géant pharmaceutique AbbVie (ABBV) ont chuté suite à la décision de la FDA d'exiger un avertissement pour le traitement Rinvoq.

Les actions du géant pharmaceutique AbbVie (ABBV) ont chuté de -7,05% ce mercredi suite à la décision de la Food and Drug Administration (FDA) d'exiger un avertissement concernant les risques cardiaques sur l'étiquette de son traitement contre l'arthrite, le Rinvoq, qui représente environ 3% de ses revenus.

Le Rinvoq est l'un des médicaments délivrés sur ordonnance dont la FDA a approuvé l'utilisation comme traitement de l'arthrite aux États-Unis, mais les derniers examens des données cliniques ont révélé que ces types de médicaments peuvent entraîner des risques pour la santé tels que des problèmes cardiaques, des caillots sanguins, des cancers ou même la mort.

L'annonce de la FDA a déclenché une vente compréhensible des actions d'AbbVie, qui peut représenter une opportunité d'achat pour certains investisseurs. L'une des façons de s'exposer à AbbVie est d'utiliser les ETF de soins de santé ou de biotechnologie. Ces deux ETF sectoriels ont décollé au plus fort de la pandémie mondiale et pourraient continuer de croître avec l'émergence de nouveaux variants et la relance des efforts de vaccination dans le monde.

Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) est l'un des plus grands ETF de ce secteur avec 33,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il investit dans des sociétés du S&P 500 actives dans le secteur de la santé. Ses principales positions sont Johnson & Johnson (8,92 %), United Health Group Inc. (7,68%) et Pfizer Inc. (5.02%). AbbVie figure également parmi les 10 premières positions avec un poids de 3,86%.

Pour une plus grande exposition à AbbVie, les investisseurs peuvent consulter le First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH), c'est un petit fonds pharmaceutique avec 22,5 millions de dollars d'actifs mais avec une exposition de 7,66% à AbbVie.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :