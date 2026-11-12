Les investisseurs craignent que le secteur de l'IA ne perde les largesses de Nvidia après le départ de Huang

Alors que Jensen Huang, le directeur du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , a démissionné jeudi, les principales craintes des investisseurs portaient autant sur l’avenir de cette entreprise valorisée à plusieurs milliers de milliards de dollars que sur sa capacité et sa volonté de continuer à financer l’essor de l’IA.

Le départ de M. Huang constitue un nouveau facteur de tension sur le marché le plus surchargé des marchés mondiaux et intervient après que le conseil d'administration du premier fabricant mondial de puces , à la pointe de l'informatique, s'est réuni tard mercredi pour décider du sort du directeur général de longue date, à la suite d'informations faisant état de ses deux liaisons extraconjugales .

La société a annoncé que la directrice financière, Colette Kress , assurerait l’intérim à la tête de l’entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent.

La première réaction des investisseurs a été de sanctionner les actions de Nvidia et celles de ses clients, notamment les sociétés de centres de données CoreWeave CRWV.O et Naver 035420.KS , tout en faisant grimper les actions de ses concurrents fabricants de puces, Broadcom AVGO.O et AMD AMD.O .

Les actions des principaux fabricants chinois de processeurs graphiques (GPU) ont bondi, le remaniement à la tête de Nvidia ayant renforcé les espoirs de voir les fournisseurs locaux de puces gagner des parts de marché. Moore Threads 688795.SS , MetaX 688802.SS et Cambricon 688256.SS ont toutes enregistré une hausse de près de 10 %.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont réduit leurs pertes enregistrées avant l’ouverture, mais affichaient tout de même une baisse de près de 5 % à 16h00 GMT.

Le marché craint que les enjeux soient bien plus importants et que, si Nvidia — sous la direction d’un nouveau dirigeant — renonce à sa stratégie de financement des centres de données, le boom de l’IA lui-même perde de son élan.

« Nvidia a été surnommée la “Banque de l’IA”. Elle vous vend les puces et vous prête l’argent. Si elle doit prendre du recul en raison de la situation actuelle, cela coupera-t-il les financements destinés aux petites entreprises qui en ont besoin? La question reste ouverte », a déclaré Joe Saluzzi, associé et co-responsable du trading d’actions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

Nvidia a été le titre phare de la révolution de l’IA, grâce à une technologie de puces devançant celle de ses concurrents et à un chiffre d’affaires colossal qui a fait grimper le cours de son action de quelque 900 % au cours des quatre années qui ont suivi le lancement de ChatGPT par OpenAI, marquant le début de l’ère de l’IA.

Mais Nvidia est également devenue un pionnier et un bailleur de fonds, anticipant la demande de puces toujours plus puissantes tout en investissant des milliards de dollars pour financer ses propres clients via un mélange de prises de participation et d’autres engagements.

« C’est le soutien financier de Nvidia qui rend une grande partie de cette dette finançable dans le cadre des opérations des hyperscalers de l’IA », a déclaré Christopher Brown, vice-président senior chargé des investissements chez Synovus Securities. « Les prêteurs se demanderont ce qu’il adviendra de ce soutien si le leadership ou la position réglementaire de Nvidia venait à être compromis, et la volonté de Nvidia d’accorder davantage de garanties pourrait s’en trouver limitée. »

Le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête sur Huang à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu une liaison extraconjugale avec une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne chinoise. Un rapport ultérieur faisant état d’une autre liaison a été publié avant la réunion du conseil d’administration de mercredi.

Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities, a déclaré que le chiffre d’affaires de Nvidia ne s’effondrerait pas soudainement après le départ de Huang et que, par conséquent, la principale préoccupation concernait l’avenir, étant donné que Huang était la personne qui avait une vision pour l’informatique.

« Remplacer cette vision stratégique… représente un défi colossal », a-t-il déclaré.

NVIDIA S'EFFONDRE, ENTRAÎNANT CERTAINS, MAIS PAS TOUS, DANS SON SILLON

Le départ de Huang laisse un vide à la tête de ce fabricant de puces d’une valeur d’environ 4 000 milliards de dollars, qu’il a cofondé et développé pendant plus de trois décennies pour en faire le premier fournisseur de puces et le point névralgique de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

Les fabricants de puces asiatiques, dont les actions avaient grimpé en flèche grâce à Nvidia et à l’essor des dépenses en IA, mais qui ont récemment fléchi en raison des inquiétudes liées aux coûts de financement et aux perspectives de la demande, ont reculé. MKTS/GLOB

Nvidia a fait état de 164,5 milliards de dollars d’engagements financiers dans son dernier rapport financier, avec une obligation plafonnée à 105 milliards de dollars pour un centre de données OpenAI dans l’Ohio, ainsi que des garanties de location et d’autres garanties de capacité dépassant les 50 milliards de dollars.

En août, l’entreprise a annoncé s’être associée à six grandes institutions financières, dont Apollo APO.N , BlackRock BLK.N et Blackstone BX.N , pour lancer des plateformes de financement informatique visant à lever plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers destinés aux infrastructures d’IA. Jensen Huang avait alors déclaré que la société avait la possibilité d’apporter une garantie pouvant aller jusqu’à 125 milliards de dollars, soit 25 % des transactions potentielles.

« Les accords interdépendants que Nvidia a conclus avec une grande partie du secteur soulèvent la question de savoir si cela a créé davantage de stabilité ou davantage de fragilité », a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers, dans le Connecticut.

Nvidia figure également parmi les investisseurs de l’introduction en bourse d’Anthropic, le créateur du chatbot Claude . Cette cotation, prévue ce mois-ci, devrait servir de test pour évaluer l’intérêt des investisseurs pour tout ce qui touche à l’IA.

L'action de CoreWeave, opérateur de centres de données soutenu par Nvidia, qui avait bondi mercredi grâce à des résultats encourageants, a chuté de plus de 6 %. L'action de la société sud-coréenne Naver, dans laquelle Nvidia a pris une participation d'un milliard de dollars en finançant l'extension d'un centre de données, a également reculé de 6 %.

Certes, ont déclaré les investisseurs, la qualité des produits de Nvidia ne devrait pas changer, et un changement à la tête de l’entreprise n’aura pas d’impact immédiat sur la demande.

« L’atout principal de Nvidia réside dans ses GPU de pointe, qui n’ont toujours pas de véritable substitut sur le marché », a déclaré Anna Wu, fondatrice de Floodlines Research. « Le secteur de l’IA repose sur cette demande, et non sur une seule personne. »

Mais lorsque la société publiera ses résultats la semaine prochaine, l’attention se portera inévitablement sur la direction, la stratégie et la question de savoir si les perspectives de ventes établies sous la direction de Huang tiendront toujours la route sous celle de son successeur.