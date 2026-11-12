Les investisseurs craignent que le secteur de l'IA ait besoin de Huang, le dirigeant de Nvidia, et de sa générosité

Les investisseurs craignent qu’une éventuelle destitution du directeur général Jensen Huang ne freine la volonté de Nvidia NVDA.O de financer le boom de l’IA, ce qui constituerait un nouveau facteur de pression sur l’opération la plus prisée des marchés mondiaux.

Le conseil d’administration du premier fabricant mondial de puces , à la pointe de l’informatique, s’est réuni mercredi soir pour décider du sort de Jensen Huang, alors qu’il est confronté à des informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.

La première réaction des investisseurs a été de sanctionner l’action Nvidia et celles de ses clients, notamment les sociétés de centres de données CoreWeave CRWV.O et Naver 035420.KS , tout en faisant grimper les actions de ses concurrents dans la fabrication de puces, Broadcom AVGO.O et AMD AMD.O .

Les actions des principaux fabricants chinois de processeurs graphiques (GPU) ont bondi jeudi, les turbulences croissantes chez Nvidia ayant renforcé les espoirs de voir les fournisseurs locaux de puces gagner des parts de marché. Moore Threads 688795.SS , MetaX 688802.SS et Cambricon 688256.SS ont toutes enregistré une hausse de près de 10 %.

Mais le marché craint que les enjeux soient bien plus importants et que, si Nvidia – sous la houlette d’un nouveau dirigeant – renonce à sa stratégie de financement des centres de données, le boom de l’IA lui-même perde de son élan.

« Il est le visage de Nvidia, et Nvidia a été au cœur du développement de l’IA », a déclaré Jun Bei Liu, gestionnaire de portefeuille en chef chez Ten Cap, une société de gestion de fonds basée à Sydney.

« Il y a tout simplement beaucoup d’incertitudes à venir… pas seulement pour Nvidia; cela concerne l’ensemble du secteur de l’IA – toutes les entreprises dans lesquelles la société co-investit et qu’elle parraine », a-t-elle ajouté. « Je pense que la crainte est que la musique s’arrête. »

La nervosité, combinée à la chute de 8 % du titre Nvidia après la clôture, a fait reculer de près de 1 % les contrats à terme sur le Nasdaq 100 NQc1 en Asie.

Nvidia a été le titre phare de la révolution de l’IA, grâce à une technologie de puces en avance sur ses concurrents et à un chiffre d’affaires colossal qui a fait grimper le cours de l’action de quelque 900 % au cours des quatre années qui ont suivi le lancement de ChatGPT par OpenAI, marquant le début de l’ère de l’IA.

Mais Nvidia est également devenu un pionnier et un bailleur de fonds, anticipant la demande de puces toujours plus puissantes tout en investissant des milliards de dollars pour financer ses propres clients par le biais d’un mélange de prises de participation et d’autres engagements.

Le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête sur Jensen Huang à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu une liaison extraconjugale avec une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne chinoise. Un rapport ultérieur faisant état d’une autre liaison a été publié avant la réunion du conseil d’administration de mercredi.

« Je ne pense pas que le chiffre d’affaires des 12 à 18 prochains mois disparaisse soudainement si Jensen venait à partir », a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

« Ma plus grande inquiétude concerne la prochaine décennie, car Jensen n’est pas simplement le directeur général de Nvidia, c’est aussi celui qui a toujours su anticiper l’évolution de l’informatique avant même que les clients ne s’en rendent compte », a-t-il ajouté.

« Remplacer cette vision stratégique… représente un défi colossal. »

NVIDIA S'EFFONDRE, ENTRAÎNANT CERTAINS, MAIS PAS TOUS, DANS SON SILLON

Un départ ou un rôle réduit de Huang laisserait un vide à la tête de ce fabricant de puces d’une valeur d’environ 4 000 milliards de dollars, qu’il a cofondé et développé pendant plus de trois décennies pour en faire le premier fournisseur de puces et le point névralgique de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

Huang n’a jamais désigné de successeur, mais les analystes estiment qu’il existe deux candidats internes plausibles : l’ingénieur Ian Buck et la directrice financière Colette Kress, bien qu’aucun des deux ne possède le charisme de star ni la notoriété qui ont permis à Huang de se rapprocher des dirigeants mondiaux.

Les fabricants de puces asiatiques, dont les actions avaient grimpé en flèche grâce à Nvidia et à l’essor des dépenses en IA, mais qui ont récemment fléchi en raison des inquiétudes liées aux coûts de financement et aux perspectives de la demande, ont reculé. MKTS/GLOB

Nvidia a fait état d’environ 164,5 milliards de dollars d’engagements financiers dans son dernier rapport financier, avec une obligation plafonnée à 105 milliards de dollars pour un centre de données OpenAI dans l’Ohio, ainsi que des garanties de location et d’autres garanties de capacité dépassant les 50 milliards de dollars.

L’action de CoreWeave, opérateur de centres de données soutenu par Nvidia, qui avait bondi mercredi grâce à des résultats encourageants, a chuté de plus de 6 % après la clôture. L’action de la société Internet sud-coréenne Naver, dans laquelle Nvidia a pris une participation d’un milliard de dollars en finançant l’extension d’un centre de données, a également reculé de près de 6 %.

Certes, ont déclaré les investisseurs, la qualité des produits de Nvidia ne devrait pas changer, et un changement à la tête de l’entreprise n’aura pas d’impact immédiat sur la demande.

« L’atout principal de Nvidia réside dans ses GPU de pointe, qui n’ont toujours pas de véritable substitut sur le marché », a déclaré Anna Wu, fondatrice de Floodlines Research. « Le secteur de l’IA repose sur cette demande, et non sur une seule personne. »

Mais lorsque la société publiera ses résultats la semaine prochaine, l’attention se portera inévitablement sur la direction, la stratégie et la question de savoir si les perspectives de ventes établies sous la direction de Huang tiendront toujours la route sous celle d’un éventuel successeur.