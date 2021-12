Les investisseurs continuent de fuir les fonds ARK de Cathie Wood

ARK Genomic Revolution ETF, ARK Innovation ETF, ARK Fintech Innovation ETF et ARK Next Generation Internet ETF ont fortement sous-performé le marché cette année

ARK Invest a connu sa sixième semaine consécutive de sorties totalisant 1,8 milliard de dollars, les investisseurs désertant la flotte défaillante. ARK Genomic Revolution ETF (-35%), ARK Innovation ETF (-20,8%), ARK Fintech Innovation ETF (-11,33%) et ARK Next Generation Internet ETF (-10,88%) ont fortement sous-performé le marché en général cette année (S&P 500, +20,15%), remettant en cause l’efficacité de la gestion active par rapport à l’approche passive.

Le 3D Printing ETF (+6,7%) et ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (+3,9%) ont réussi à échapper au naufrage des ARK avec des gains modestes, tandis que ARK Israel Innovative Technology ETF a plongé de -4,3% cette année, une énorme déception par rapport à l’indice de référence local (TA-125, +24,6%).

ARK Invest est prêt à élargir sa gamme d’ETF avec le lancement de l’ARK Transparency ETF (CTRU) le 8 décembre 2021. Le CTRU suivra l’indice de transparence (TRANSPCY) et investira dans les 100 entreprises les plus transparentes au monde.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.