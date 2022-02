Les investisseurs ajoutent des fonds dans les ETF axés sur la Russie malgré les menaces de guerre

Les tensions aux frontières ukrainiennes ont fait chuter l'indice de référence de la Russie sur les trois derniers mois.

L’indice de référence de la Russie, le MOEX, a ouvert en hausse pour osciller autour du niveau de 3 570 mardi, récupérant la perte de -1,8 % de la session précédente, à la suite de l’annonce du retrait de certaines troupes russes près de la frontière ukrainienne, avant la rencontre du chancelier allemand Scholz avec le président Poutine. Les tensions aux frontières ont fait chuter le MOEX de plus de 13% depuis début novembre et de 5% cette année. Parmi les plus grands perdants de l’indice depuis le début de l’année figurent Ozon (-32,35%), VK DRC (-30,24%), Yandex (-18,11%), Rostelekom PAO (-17,73%) et Petropavlosk PLC (-16,14%). Dans l’espace ETF, les investisseurs ont étonnamment ajouté plus de 197 millions de dollars dans les ETF axés sur la Russie, pariant peut-être sur le fait que les tensions finissent par s’apaiser.

Les ETF domiciliés en Amérique et axés sur les actions russes ont reçu un total de 135 millions de dollars cette année, dont 121 millions sont allés dans le VanEck Vectors Russia ETF (RSX). Le fond suit l’indice MVIS®Russia (MVRSXTR) et investit dans des sociétés cotées en bourse qui sont constituées en Russie ou en dehors de la Russie, mais dont au moins 50 % du chiffre d’affaires et des actifs connexes se trouvent en Russie. En termes d’exposition sectorielle, l’énergie est le secteur le plus représenté (40 %), suivi par les matériaux (26,7 %), les services financiers (16,4 %) et les services de communication (8,5 %).

Parmi ses principales participations (Total sur 29) figurent Gazprom (8,54%), Sberbank of Russia (7,96%), Lukoil (7,92%), Novatek (6,79%) et MMC Norilsk Nickel (6,41%). Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,61% et se négocie sur la bourse CBOE.

Les ETF domiciliés en Europe et axés sur les actions russes ont reçu un total de 62 millions de dollars cette année, dont 57 millions sont allés à Lyxor MSCI Russia UCITS ETF (RUS, $23 million), HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (HRUD, $18 million), et iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (CSRU $16 million).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .