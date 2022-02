Les investisseurs affluent vers les actifs refuges alors que les tensions géopolitiques s’intensifient

Au cours de cette semaine, les ETF aurifères ont attiré plus de 530 millions de dollars de nouveaux actifs alors que le prix du métal jaune a bondi de 2,6 %.

Avec des dizaines de milliers de soldats russes à la frontière, des rapports de bombardements et des craintes qu’une invasion russe imminente de l’Ukraine provoque des troubles dans le paysage politique et sur les marchés financiers, les investisseurs ont afflué vers les valeurs refuges traditionnels comme l’or. Au cours de cette semaine, les ETF aurifères ont attiré plus de 530 millions de dollars de nouveaux actifs alors que le prix du métal jaune a bondi de 2,6 % pour atteindre 1 900 dollars l’once.

Cette hausse des prix a eu un effet salutaire sur les sociétés d’extraction d’or qui peuvent s’attendre à voir leurs marges bénéficiaires s’élargir en fonction de l’augmentation du prix du métal. En tête de la reprise, le the WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy ETF (GDMN) a bondi de 9,5 % cette semaine, suivi du iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), qui a progressé de 7,5 %, du Sprott Gold Miners ETF (SGDM), en hausse de 7,4 %, et du VanEck Vector Gold Miners ETF (GDX), qui a bondi de 7,3 % sur la semaine. GDX s’est avéré particulièrement attrayant pour les investisseurs, ramassant 69 millions de dollars de nouveaux actifs juste cette semaine.

Les ETF d’exploitation minière de l’or domiciliés en Europe ont suivi le rallye de l’or, comme le VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (GDX) qui a gagné +10,2% cette semaine, le L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO), qui a augmenté de +9,5%, et le iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP) qui a bondi de +10,7%.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .