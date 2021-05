Les investisseurs à l'assaut des mégatendances via les ETF

Les ETFs thématiques sont à la mode. Poursuivez votre lecture en téléchargant le TrackInsight Global ETF Survey 2021.

Avec plus de 370 investisseurs participant à la TrackInsight Global ETF Survey, les résultats montrent que les investisseurs utilisent les ETF thématiques pour avoir une exposition dans les mégatendances, 84% d'entre eux ayant été exposés à la technologie et à l'innovation via des ETF.

Pour les résultats complets, la recherche et les tableaux de classement, téléchargez ici: