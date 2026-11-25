Les investissements privés sur les marchés émergents bondissent de 19 % grâce à la technologie chinoise et aux infrastructures

Selon la Global Private Capital Association, les investissements privés sur les marchés émergents ont augmenté de 19 % au cours du troisième trimestre pour atteindre 143,2 milliards de dollars, portés par le secteur technologique chinois et la demande croissante en infrastructures.

Ce total est proche des 158,3 milliards de dollars investis sur l’ensemble de l’année 2025, ce qui souligne un fort engouement pour les technologies et l’intelligence artificielle malgré la récente volatilité des marchés autour d’entreprises telles que Nvidia et Anthropic.

Les capitaux privés constituent une source de financement de plus en plus importante pour les économies émergentes, contribuant à combler les déficits d’investissement alors que les finances publiques sous pression et les coûts d’emprunt élevés limitent les sources de financement traditionnelles.