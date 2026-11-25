Selon la Global Private Capital Association, les investissements privés sur les marchés émergents ont augmenté de 19 % au cours du troisième trimestre pour atteindre 143,2 milliards de dollars, portés par le secteur technologique chinois et la demande croissante en infrastructures.
Ce total est proche des 158,3 milliards de dollars investis sur l’ensemble de l’année 2025, ce qui souligne un fort engouement pour les technologies et l’intelligence artificielle malgré la récente volatilité des marchés autour d’entreprises telles que Nvidia et Anthropic.
Les capitaux privés constituent une source de financement de plus en plus importante pour les économies émergentes, contribuant à combler les déficits d’investissement alors que les finances publiques sous pression et les coûts d’emprunt élevés limitent les sources de financement traditionnelles.
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Les capitaux privés investis en Chine ont atteint 64,3 milliards de dollars, soit près du double du total de l’année 2025 et le niveau le plus élevé depuis 2022
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« Le volume des financements destinés non seulement aux start-ups liées à l’IA et à la Chine, mais aussi aux secteurs de la robotique, de l’aérospatiale… nous avons constaté une véritable accélération cette année », a déclaré Jeff Schlapinski, directeur général de la recherche au sein de la GPCA
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La GPCA représente des investisseurs privés gérant plus de 2 000 milliards de dollars d’actifs dans les pays en développement et suit les investissements dans le crédit privé, le capital-investissement, le capital-risque, ainsi que dans les infrastructures et les ressources naturelles
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En dehors de la Chine, les investissements dans les infrastructures ont été le principal moteur des capitaux, avec 5,2 milliards de dollars alloués à l’Afrique et 10,7 milliards de dollars à l’Europe centrale et orientale, ces deux montants dépassant déjà le total de l’année 2025
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Les investissements ont afflué vers les énergies fossiles, les télécommunications et les centres de données, les investisseurs constituant désormais des fonds dédiés aux infrastructures sur les marchés en croissance
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« Dans un contexte d’incertitude mondiale, d’inflation élevée et de taux d’intérêt élevés, je pense que de nombreux gestionnaires d’actifs se tournent vers les actifs tangibles », a déclaré Jeff Schlapinski
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Ces tendances reflètent globalement celles observées sur les marchés développés; Prequin, qui suit les données mondiales, a mis en évidence une augmentation des financements par capital-investissement et par crédit cette année, avec un accent particulier sur l’IA et les infrastructures
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En revanche, les investissements au Moyen-Orient ont fortement chuté, passant de 21,6 milliards de dollars l’année dernière à 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre
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« Le climat général est devenu plus prudent et sélectif », a déclaré Jeff Schlapinski, alors que les investisseurs évaluent les répercussions économiques de la guerre
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