Les investissements français à l'honneur pour l'édition nationale de Choose France

Le président Emmanuel Macron lors d'un sommet Choose France, le 19 mai 2025 à Paris ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Dans un environnement économique "difficile", le gouvernement français veut rassurer sur le dynamisme des acteurs économiques du pays, avec une deuxième édition nationale de Choose France qui met en avant près de 300 projets d'investissement d'entreprises françaises.

Inauguré l'an dernier, l'évènement est le pendant du Choose France organisé chaque année au château de Versailles pour célébrer les investissements d'entreprises étrangères dans le pays.

La France a été classée sept fois d'affilée pays le plus attractif d'Europe par le baromètre du cabinet de conseil EY.

Lundi après-midi, Bercy met en avant 273 projets nationaux (151 l'an dernier), pour 42,5 milliards d'euros, dont 81 inédits, représentant 14,9 milliards d'euros.

"Plus de montants investis, ça prouve que dans un moment difficile - conjoncture internationale dégradée, incertitudes politiques en France - il y a encore des gens qui souhaitent y investir : c'est la France qui avance et qu'on a souhaité célébrer", a déclaré lundi sur franceinfo le ministre de l’Économie Roland Lescure.

Quelque 250 responsables d'entreprises, allant de la PME aux grands groupes du CAC 40, sont attendus à la Cité internationale universitaire de Paris, aux côtés de Roland Lescure et du ministre de l'Industrie Sébastien Martin.

Cette deuxième édition intervient alors que l'investissement des entreprises est en baisse pour le quatrième trimestre consécutif selon l'Insee.

Procédures simplifiées

Les projets valorisés concernent principalement les secteurs de l'énergie et de la transition environnementale (67 dossiers), devant le numérique (40), l'agroalimentaire (37) et la chimie-matériaux (28). Près de six projets sur dix sont portés par des TPE, PME ou startups, fait valoir Bercy.

Parmi les principales annonces figure le programme d'investissement de 9,5 milliards d'euros du groupe ADP pour la transformation des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

L'Oréal prévoit plus de 300 millions d'euros d'investissements entre 2027 et 2029 dans ses activités industrielles, de recherche et de transition environnementale en France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'Oréal prévoit plus de 300 millions d'euros d'investissements entre 2027 et 2029 dans ses activités industrielles, de recherche et de transition environnementale en France.

La PME lyonnaise Elyse Energy présentera un projet d'usine de carburants durables pour l'aviation dans les Pyrénées-Atlantiques, estimé à 1,6 milliard d'euros. Elle vise une mise en service en 2031.

Le laboratoire vétérinaire Virbac déploie un plan de plus de 320 millions d'euros dans le sud de la France.

Le sommet doit également mettre en lumière des projets dans l'aéronautique et le spatial.

Le président Emmanuel Macron s'est rendu lundi matin à Toulouse chez Airbus, où il a annoncé qu'une aide de 350 millions d'euros pour la recherche dans l'aéronautique allait être "sanctuarisée" et que des zones industrielles spéciales, bénéficiant de procédures "simplifiées", allaient être créées pour accélérer la réindustrialisation du pays.

"Avec ou sans Choose France"

Airbus, pour sa part, étudie notamment un futur ensemble industriel de plus de 200.000 m2 près de Toulouse représentant plus de 600 millions d'euros d'investissement potentiels.

Le président Emmanuel Macron regarde la maquette d’un avion d’essai A380 destiné à des moteurs de nouvelle génération, lors d’une visite de la chaîne d’assemblage d’Airbus à Blagnac, près de Toulouse, le 23 novembre 2026 ( POOL / Manon Cruz )

L'Île-de-France compte le plus grand nombre de projets (38, pour plus de 11 milliards d'euros d'investissements), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, mais "trois quarts des projets sont en dehors de l'Île-de-France", a fait valoir Roland Lescure.

"La concentration des annonces à un moment donné ne signifie pas que le sommet, en lui-même, génère des investissements. Les projets annoncés auraient vraisemblablement été menés à bien, avec ou sans Choose France", constate l'économiste Sylvain Bersinger du site Bersingéco, pour qui "il est peu probable que les annonces parviennent à inverser (une) tendance morose".

Cependant, comme la version internationale organisée à Versailles, cette édition française constitue une vitrine pour l'exécutif.

Dans un long message posté sur X samedi, adressé notamment "aux commentateurs qui écrivent (des) mensonges pour attaquer mon bilan", Emmanuel Macron revient sur ses efforts de réindustrialisation du pays.

"Alors oui, le contexte économique et géopolitique est difficile, la concurrence internationale est féroce, l'incertitude de l'élection de 2027 pèse sur notre présent : mais nous y arrivons", assure-t-il.

Sur 100 euros dépensés en France en biens manufacturés (vêtements, voitures, électroménager...), seuls 38 euros correspondent à de la valeur créée dans l'Hexagone, selon les derniers chiffres de l'Insee, qui datent de 2019. Cette part atteignait 82 % en 1965.