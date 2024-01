Les investissements directs étrangers en hausse de 3% en 2023 (Cnuced)

(AOF) - Les flux mondiaux d’investissements directs étrangers (IDE) en 2023, estimés à 1370 milliards de dollars, ont affiché une augmentation de 3 % par rapport à 2022, selon la Cnuced (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement). L’organisme note que l’incertitude économique et la hausse des taux d’intérêt ont affecté les investissements mondiaux même si les craintes de récession au début de l’année se sont estompées. La Cnuced précise que les IDE dans l’UE sont passés d’un chiffre négatif 150 milliards de dollars en 2022 à plus de 141 milliards de dollars en 2023.

Elle précise que cette progression est due à de fortes fluctuations au Luxembourg et aux Pays-Bas, mais que les flux entrants vers le reste de l'UE ont diminué de 23%. Les flux entrants vers d'autres pays développés ont également stagné, avec notamment une croissance nulle en Amérique du Nord, tandis que les flux d'IDE vers les pays en développement ont chuté de 9%, à 841 milliards de dollars, reculant de 12% dans les pays en développement d'Asie.