Les intermédiaires pharmaceutiques proposent des changements réglementaires pour éviter les règles de l'administration Trump, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long du texte)

Les intermédiaires pharmaceutiques travaillent sur une proposition visant à modifier certaines de leurs pratiques commerciales pour éviter une nouvelle réglementation de l'administration Trump, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.

La Pharmaceutical Care Management Association, un groupe de pression clé pour les intermédiaires pharmaceutiques, rédige des recommandations à présenter aux Centers for Medicare and Medicaid Services, a rapporté Bloomberg, citant un document examiné.

Les propositions à l'étude comprennent des mesures telles que la garantie que les patients ne paient pas plus que le prix au comptant facturé aux clients non assurés, l'augmentation de l'utilisation d'alternatives moins coûteuses aux médicaments biologiques onéreux et l'augmentation des taux de remboursement pour les pharmacies rurales et indépendantes.