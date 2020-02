Les inquiétudes sur le Covid-19 pèsent de nouveau sur les Bourses européennes

(AOF) - Au lendemain d'une lourde chute, les Bourses européennes ne sont pas parvenues à rebondir, dans un climat toujours lourd d'inquiétudes concernant le Covid-19. Ainsi, le CAC 40 a perdu 1,94% à 5 679,68 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 2,07% à 3 572,51points. A Wall Street, la tendance est également déprimée en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite abandonnent respectivement 1,19% et 1,20%.

Après une ouverture dans le vert, les places européennes ont rapidement repris le chemin de la baisse. L'épidémie de coronavirus et son expansion rapide hors de Chine (Corée du Sud, Iran, Italie) préoccupent toujours les investisseurs, faisant redouter un risque de pandémie. Désormais, la Suisse est également touchée, tout comme l'Espagne continentale. Les conséquences de l'épidémie du Covid-19 pourraient donc s'avérer plus lourdes et plus durables que ne l'anticipaient jusqu'à présent les marchés.

En parallèle, les statistiques peu engageantes du jour n'ont pas joué le rôle de catalyseur. En Allemagne, l'office fédéral des statistiques a confirmé que le produit intérieur brut (PIB) avait stagné au quatrième trimestre 2019, après une hausse de 0,2% au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board est ressorti à 130,7 en février, contre un consensus de 132 et après 130,4 en janvier.

Au chapitre des valeurs, l'aversion au risque alimentée par le coronavirus a entraîné des achats d'obligations d'Etat allemandes et américaines, dont le rendement a baissé. Le 10 ans américain a même touché un plus bas historique. Dans le sillage des rendements, les " bancaires ", à l'image de BNP Paribas (-4,88%) et Société Générale (-3,64%), ont figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40. De son côté, SMCP (-11,18%) a lourdement chuté après avoir indiqué que ses ventes et résultats en Chine étaient " significativement impactés " par l'épidémie de coronavirus.

En revanche, Arkema (+6,44%) a profité d'une rumeur selon laquelle il aurait débuté la révision de son portefeuille d'activités. De son côté, Carrefour (+0,73%) a bénéficié d'un relèvement de recommandation de la part de Morgan Stanley.