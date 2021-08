Les inquiétudes sur la demande chinoise continuent de plomber le luxe

(Crédits photo : Unsplash - Dima Pechurin )

(AOF) - Encore une séance difficile pour les géants du luxe sur la place de Paris. En milieu de matinée, Kering, LVMH et Hermès chutent respectivement de 8,58%, 5,97% et 3,36%. Sur un marché déjà agité en raison du « tapering » qui s'annonce aux Etat-Unis, le luxe pâtit de surcroît des inquiétudes sur la consommation en Chine, son principal moteur. Des informations de presse ont rapporté que le président Xi Jinping aurait proposé un plan de régulation et de redistribution des revenus. Les investisseurs redoutent que cela n'affecte la consommation des ménages les plus aisés.

Or, le consommateur chinois représente un tiers des ventes mondiales du secteur du luxe, rappelle JPMorgan.

Le broker ajoute que le marché chinois a joué un rôle clé dans la forte reprise du secteur après le creux provoqué par la crise sanitaire, une importance qui s'est confirmée dans les résultats du deuxième trimestre.

En somme, le sujet de ce nouveau plan de régulation devra être suivi avec attention.

Qui plus est, les inquiétudes sur la consommation chinoise sont également alimentées par le ralentissement plus fort que prévu des ventes au détail en juillet. Les données publiées cette semaine montrent en effet qu'elles n'ont progressé "que" de 8,5%, après +12,1% en juin et alors que le consensus visait +11,5%.