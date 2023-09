Les indices replongent dans le rouge avant l'inflation US et la BCE

De son côté, Vallourec a fini en légère hausse (+0,20% à 12,31 euros), le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière et gazière ayant annoncé sa volonté de distribuer des dividendes dès 2025 lors de sa journée investisseurs.

Côté valeurs, SES-imagotag s'est singulièrement illustré en tête de l'indice SBF 120 (+12,19% à 125,20 euros) grâce à une publication semestrielle marquée par une forte croissance de ses profits et un free cash-flow positif.

La Fed livrera de son côté son verdict le 20 septembre quand celui de la Banque d'Angleterre tombera deux jours plus tard.

"Après neuf hausses consécutives par la BCE, nous nous demandons si elle peut, comme la Fed en juin, " passer son tour " ou faire une " pause hawkish ", pour essayer de satisfaire ses membres les plus hawkish, mais aussi montrer au marché qu'elle reste consciente que l'inflation est toujours supérieure à l'objectif", souligne-t-il.

Les investisseurs scruteront de près la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août mercredi et la décision de politique monétaire de la BCE jeudi.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands est ressorti meilleur qu'attendu en septembre, à -11,4, à comparer avec un consensus de -15 et -12,3 en août.

