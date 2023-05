Les indices poursuivent leur recul malgré le ralentissement de l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge pour la deuxième séance de suite. Le CAC 40 a fléchi de 0,49% à 7 361,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,47% à 4 302,57 points. Aux Etats-Unis, alors que le pays a enregistré ce mercredi un ralentissement de l'inflation en avril, le Dow Jones reculait de 0,10% vers 17 heures.

Statistique la plus attendue de la semaine, l'inflation américaine en avril a ralenti davantage que prévu, atteignant 4,9% sur un an (contre 5% en mars), soit son niveau le plus bas depuis avril 2021, a fait savoir le département américain du travail.

Sur un mois, l'inflation a progressé de 0,4% en ligne avec les attentes après une progression de 0,1% le mois précédent.

Rappelons que l'inflation américaine avait culminé à 9,1% en juin, son niveau le plus élevé depuis novembre 1981, avant de s'atténuer sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie qui avaient explosé après l'intervention russe en Ukraine

Plus tôt dans la journée, les investisseurs prenaient connaissance de l'inflation allemande. L'IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 7,6% en avril outre-Rhin, a annoncé Destatis. Elle s'élevait à 7,8% en mars.

Demain, la Banque d'Angleterre (BoE) livrera ses annonces en matière de politique monétaire.

Pimco s'attend à ce qu'elle poursuive son resserrement monétaire et augmente ses taux de 25 points de base. " Nous anticipons que la BoE garde ses options ouvertes, en soulignant la dépendance aux données et en signalant que d'autres hausses pourraient être nécessaires si l'inflation reste élevée ", ajoute le gestionnaire d'actifs.

Au chapitre des valeurs, Crédit Agricole s'est illustré en tête du CAC 40 à la faveur de ses performances trimestrielles.

A l'autre extrémité de l'indice phare de la place parisienne, Alstom a subi la deuxième plus forte baisse après le report de ses objectifs à moyen terme et la dégradation de Moody's.