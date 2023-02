Les indices européens voient rouge ; la Fed au menu de ce soir

A contrario, Korian a fermé la marche du SBF 120, évoluant sur ses plus bas historiques après avoir publié des résultats et des perspectives inférieurs aux attentes.

Parmi les indicateurs macroéconomiques du jour, il faut noter l'inflation allemande qui est confirmée à 8,7% en janvier sur un an, atteignant aux normes européennes 9,2% après 9,6% en décembre.

" Il nous reste encore un peu de chemin à parcourir pour y parvenir j'ai dit allons là où nous voulons aller et, pour la suite, on verra comment évoluent les indicateurs. Espérons que nous parviendrons à la désinflation en 2023 ", a-t-il déclaré.

Au regard du retour à la croissance des indices PMI Composites d'activités en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs anticipent désormais que le cycle de resserrement monétaire des banques centrales sera plus long que prévu. Ces statistiques ont cependant été dévoilées après la dernière réunion de la Fed, dont les 'minutes' perdent une partie de leur pertinence.

(AOF) - Après trois jours de suite dans le rouge, les marchés actions européens n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur ce mercredi. L’indice CAC 40 a fléchi de 0,13% à 7299,26 points et l’EuroStoxx50 a cédé 0,18% à 4242,88 points. Après la pire séance de l’année enregistrée hier, Wall Street retrouve un semblant de peps avec un Dow Jones qui grappille de 0,08%.

