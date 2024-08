Les indices européens sur une note prudente avant l'inflation

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir sur une note prudente. Cette dernière séance de la semaine sera rythmée par les données sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro. Celles-ci devraient influer sur les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed (17-18 septembre) et de la BCE (12 septembre). Les marchés anticipent pour ces deux banques une baisse des taux d'au moins 25 points de base. Hier, Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Le PIB américain est ressorti supérieur aux attentes alors que les investisseurs ont pénalisé les perspectives de Nvidia, qui a fini en recul.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bastide

Le groupe Bastide annonce un chiffre d'affaires annuel en hausse de 8,2% à 530 millions d'euros, supérieur à l'objectif de 520 millions, et une accélération de sa croissance organique au quatrième trimestre 2023-2024, à +9,5%. Le spécialiste de la prestation de santé à domicile confirme son objectif de rentabilité de 8,4% en 2023-2024, "compte tenu de l'excellente dynamique enregistrée sur le quatrième trimestre et de la performance très soutenue des activités à forte valeur ajoutée". Pour l'exercice 2024-2025, il vise un chiffre d'affaires de plus de 560 millions d'euros.

Lexibook

Lexibook, fabricant de produits électroniques de loisirs, a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de 4,14% à 7,13 millions d'euros au titre de son premier trimestre fiscal. Le climat d’incertitude géopolitique en particulier en Europe et la baisse du pouvoir d’achat des clients pèsent sur la consommation.La baisse des ventes de 17% en Europe est compensée par la croissance des ventes en France, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient grâce à des investissements marketing ciblés.

Ramsay

Ramsay annonce un chiffre d'affaires annuel groupe provisoire en hausse de 6,5% à 5 milliards d'euros à fin juin 2024, soutenu par une croissance du volume d'activité dans toutes les zones géographiques. Le groupe d'établissements de santé précise que son Ebitda a diminué de 1,7% à 610,9 millions d'euros, impacté par "des subventions significativement plus faibles que l'année précédente, une hausse des salaires, l'inflation des achats et des contraintes liées à la pénurie de personnel".

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a pris acte de la communication du Ministère du Commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM) qui évalue, de manière préliminaire et sans effet immédiat, à 38,1% la marge de dumping réalisée sur les importations en Chine de la division Cognac de Rémy Cointreau. Ce qui pourrait impliquer une taxe additionnelle dans la même proportion sur les exportations futures de cognac vers la Chine.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les dépenses de consommation des ménages, le PIB au deuxième trimestre et les prix à la production seront connus à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en juillet sera publié à 9h55.

Aux Etats-Unis, les dépenses des ménages seront communiquées à 14H30 avant l'indice Michigan de confiance des consommateurs à 16h00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1075 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en hausse au lendemain des résultats solides de Nvidia supérieurs aux attentes. Les valeurs technologiques ont progressé à l'image de STMicroelectronics. En outre, Pernod Ricard a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après sa publication annuelle et une décision favorable de la Chine sur le commerce des spiritueux européens. Le CAC 40 a gagné 0,84% à 7640 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,99% à 4961 points. Demain, les investisseurs seront attentifs aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé, pénalisés par la baisse de Nvidia. Le fabricant de puces électroniques a reculé malgré avoir enregistré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La performance du roi de l'IA a toutefois déçu les investisseurs. Côté statistiques, le PIB au deuxième trimestre, de l'ordre de 3%, est ressorti plus élevé que prévu. Les stocks de grossistes ont augmenté de 0,3% en juillet en ligne avec les attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,59% à 41 335 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,23% à 17516 points.