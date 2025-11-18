Les indices européens sous pression ; le CAC 40 en mauvaise posture

(AOF) - Les marchés européens reculent dans le sillage de Wall Street à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia et avant le rapport sur l'emploi américain, programmé jeudi. Au rayon des statistiques du jour, les chiffres des commandes à l'industrie américaine sont attendus. Signe de l'aversion au risque, toutes les valeurs de l'indice phare de la place parisienne sont plongées dans le rouge. Crédit Agricole SA surperforme les autres banques après avoir présenté ses objectifs 2028 Le CAC 40 se replie de 1,26% à 8016 points et l'EuroStoxx 50 recule de 1,24% à 5570 points.

En Europe, Akzo Nobel (-0,95%, à 56,10 euros) et Axalta Coating Systems (-2,53%, à 28,18 dollars, hier soir à la clôture américaine) ont annoncé la signature d'un accord définitif prévoyant une fusion dans le cadre d'une opération entièrement en actions destinée à créer une entreprise mondiale de revêtements d'une valeur d'environ 25 milliards de dollars. Dans le détail de l'opération, les actionnaires d'Axalta recevront 0,6539 action Akzo Nobel par action Axalta et Akzo Nobel versera un dividende spécial de 2,5 milliards d'euros (ajusté des dividendes 2026 déjà versés) à ses actionnaires.

Crédit Agricole SA (-1,36%, à 16 euros) surperforme légèrement ses concurrentes, Société Générale et BNP Paribas, à la suite de la présentation de ses objectifs 2028. A cet horizon, la banque française vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028 et un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%. Ces prévisions se comparent à des objectifs de respectivement plus de 6 milliards d'euros et plus de 12% pour cette année. Le plan stratégique a été baptisé ACT 2028 pour Accélération, Transformation et Cohésion.

OVH Groupe (+2,95% à 7,50 euros) a annoncé la signature avec un prestataire de service d'investissement d'un mandat pour le rachat d'actions OVH Groupe jusqu'à un montant maximum de 10 millions d'euros sur une période allant du 18 novembre 2025 au 06 août 2026. Cette opération a notamment pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance et l'attribution ou la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en octobre seront publiées à 15h15.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre sera publié à 16h.

A la mi-séance, l'euro cède 0,06% à 1,1582 dollar.