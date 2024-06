Les indices européens sous le signe de la prudence avant une salve de statistiques

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Cette dernière séance de la semaine sera notamment rythmée pares les indices d'activité en Europe et aux Etats-Unis. Hier, Wall Street a terminé en ordre dispersé alors que Nvidia a clôturé en territoire négatif. Les investisseurs ont pris connaissance jeudi de la baisse des taux directeurs en Suisse.La BoE a décidé pour sa part de laisser, pour la septième fois consécutive, son taux directeur inchangé à 5,25%, soit son plus haut niveau depuis 16 ans.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a annoncé la signature d'un nouveau contrat d'une valeur d'environ 400 millions d'euros avec un client de la région AMECA dont l'identité n'a pas été révélée. La commande, reçue en juin 2024, comprend un accord de support technique et de fourniture de pièces détachées pour une durée de 12 ans. Le nom du client et les détails du contrat seront divulgués ultérieurement. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice 2024/2025 du spécialiste du ferroviaire.

Haffner Energy

Haffner Energy a dévoilé ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressortent une perte nette de 9,93 millions d'euros contre 16,46 millions un an plus tôt et un Ebitda négatif de 13,04 millions contre 12,48 millions. La trésorerie nette disponible s'affiche à 11,04 millions d'euros au 31 mars 2024 contre 35,47 millions un an auparavant. Haffner Energy annonce qu'une levée de fonds est attendue au troisième trimestre 2024 visant "à financer l’accélération du développement de la société".

Ipsos

Ipsos, spécialiste des études par enquête, annonce l'acquisition de Datasmoothie Ltd, basée au Royaume-Uni. Cette société développe une plateforme cloud automatisée, qui simplifie et accélère la compilation et le traitement de données. Son système modulable permet de gérer des projets à grande échelle. Travaillant déjà avec Ipsos, l'équipe de Datasmoothie agrège des données historiques et nouvelles, quel que soit leur format, sous forme de tableaux de bord, de feuilles de calcul ou de présentations.

Wendel

Wendel annonce que Scalian a finalisé l'acquisition de Mannarino Systems & Software. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique. Mannarino sert de nombreuses organisations, notamment sur le marché de la Mobilité Aérienne Avancée, tels que les opérateurs de drones commerciaux et des acteurs de référence de l'aviation.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en juin seront connus à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en juin seront publiés à 15h45 aux Etats-Unis avant l'indice des indicateurs avancés en avril et les ventes de logements anciens en mai à 16h00.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,14% à 1,0719 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont rebondi après la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. La BoE a laissé pour la septième fois consécutive, son taux directeur inchangé à 5,25%, son plus haut niveau depuis 16 ans. Côté valeurs, Danone a fini lanterne rouge du CAC 40 alors que le groupe a dévoilé ses prévisions financières pour 2025-2028. En outre, Bic a dévissé après avoir abaissé ses perspectives de croissance en 2024. Dans un contexte de légère réduction du spread franco-allemand, le CAC 40 a gagné 1,34% à 7671 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 1,24% à 4945 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé sans direction claire. Cette séance a été rythmée par plusieurs statistiques. Tandis que les inscriptions au chômage ont dépassé les attentes, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ainsi que les permis de construire et les mises en chantier ont déçu. Côté valeurs, sur fond de commandes importantes dans l'IA, Accenture a terminé dans le vert. Pour sa part, Nvidia, devenue l'entreprise la mieux valorisée du monde en Bourse, a perdu du terrain. Le Dow Jones a gagné 0,77% à 39134 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,79% à 17721 points.