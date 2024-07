Les indices européens sous le signe de l'hésitation ; Powell attendu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note hésitante. Si l'agenda sur le front des statistiques est vide ce mardi, les investisseurs seront attentifs aux déclarations de Jerome Powell à la Chambre des représentants. Devant les élus américains, alors que la période électorale bat son plein, le président de la Fed devra justifier de sa politique monétaire. Les marchés seront animés en fin de semaine par le coup d'envoi des résultats outre-Atlantique par la publication de l'inflation CPI pour juin (jeudi).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

La Coopérative Sherpa et Casino annoncent le renouvellement de leur partenariat pour l’approvisionnement des 119 magasins Sherpa, l’enseigne étant la référence du commerce en montagne. Cette reconduction s’inscrit dans la continuité du partenariat qui lie déjà les deux enseignes depuis 2009. Le contrat d’approvisionnement consiste à mettre à disposition des coopérateurs une large gamme de produits et assurer une qualité de livraison aux magasins. Le contrat prendra effet à compter du 1er octobre 2024.

Drone Volt

Drone Volt a fait état d'un chiffre d'affaires de 23,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2024, en croissance de 49% et équivalent au chiffre d'affaires annuel 2023. Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées affiche sur la période une marge brute consolidée qui dépasse 2,5 millions d'euros, en hausse de 43%. "Il s'agit du meilleur niveau de marge brute généré au cours d'un premier semestre depuis la création du groupe", précise Drone Volt dans un communiqué.

TFF

TFF annonce une hausse de 10,6% de son chiffre d'affaires annuel à 486,5 millions d'euros, avec un résultat net en hausse de 7,5% à 58,4 millions d'euros. Le leader mondial des produits d'élevage pour vin et alcools (tonneaux) précise que son Ebitda a bondi de 22,1% à 107,45 millions d'euros. Le groupe vise pour l'année en cours un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros et de "bons ratios de rentabilité". TFF Group a bénéficié à plein de sa stratégie de diversification, avec un pôle Alcool qui "représente 57 % du mix d'activité" contre 52% en 2023.

Verallia

Verallia annonce la révision de son Ebitda ajusté 2024, attendu aux environs de celui de 2022. Le producteur français d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires s'attend à un Ebitda ajusté de 866 millions d'euros contre 1 milliard d'euros précédemment. Le groupe table sur une activité au deuxième semestre qui devrait se poursuivre à un rythme plus lent qu'annoncé. Verallia apportera davantage d'informations, le 25 juillet, lors de la présentation de ses résultats du premier semestre.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,03% à 1,0829 dollar.

Hier à Paris

La plupart des Bourses européennes ont fini la séance comme elles l'avaient débutée, dans le rouge sur fond d'incertitude politique en France. Si l’arrivée en tête du Nouveau Front populaire aux élections législatives a surpris, les anticipations du marché qu'aucun groupe politique n'obtiendrait la majorité ont été confirmées. A Paris, Virbac a clôturé en retrait, le départ inattendu de son directeur général ayant relégué au second plan le relèvement de ses objectifs 2024. En hausse à la mi-séance, le CAC 40 a cédé 0,63% à 7627,45 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,07% à 7976,02 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Les investisseurs s'apprêtent à surveiller la saison des résultats qui s'ouvre jeudi, avec PepsiCo et Delta Air Lines, suivis par les banques JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, vendredi. Les indices Nasdaq et S&P 500 ont signé de nouveaux records en clôture. Paramount a trébuché, les investisseurs accueillant fraîchement les conditions de sa fusion annoncée avec Skydance. Le Dow Jones a cédé 0,1% à 39344 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,28% à 18403 points.