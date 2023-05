Les indices européens se redressent avant la Fed et la BCE

Coté valeurs, Stelllantis s'est replié de 1,82% au CAC 40 en dépit de ventes trimestrielles en hausse de 7%. De son côté, Imerys a signé la plus forte baisse du SBF 120 après la publication de résultats mitigés au titre de son premier trimestre.

Les indices en Europe se sont redressés et les investisseurs attendent la décision de la Fed. Ce soir, la banque centrale américaine communiquera ses annonces sur sa politique monétaire dans sa lutte contre l'inflation. Une hausse de 0,25 point de son principal taux directeur est attendue par les investisseurs.

D'ailleurs, le secteur reverdit grâce aux ventes réalisées par ces grandes groupes en Asie et en Chine au titre du premier trimestre 2023 après une période compliquée liée au Covid-19.

Au cours de cette séance boursière de mercredi, les valeurs du secteur du luxe ont tiré le CAC 40 vers le haut. Hermès a fini en tête de cet indice parisien gagnant 2,08% à 1 994,20 euros. Kering a gagné 0,68% à 566,60 euros et LVMH 1,21% à 879,20 euros. " Nous pensons que la Chine sera le principal moteur de croissance de l'industrie du luxe cette année, compte tenu notamment d'un léger ralentissement sur d'autres marchés clés tels que les États-Unis et la Corée ", a confirmé Edouard Aubin, analyste chez Morgan Stanley.

(AOF) - Dans le rouge hier, les marchés actions européens, hormis l'AEX 25, ont clôturé la séance de mercredi dans le vert. Le CAC 40 a gagné 0,28% à 7 403,83 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 4 308,38 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains évoluent en ordre dispersé à mi-séance. Le Dow Jones est en léger repli de 0,20% vers 17h40.

