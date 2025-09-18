Les indices européens saluent la reprise de la baisse des taux aux États-Unis

(AOF) - Le vert est la couleur dominante sur les marchés européens au lendemain de la décision de la Fed de renouer avec la baisse des taux après une pause de 9 mois. Selon les projections de l'institution, deux nouvelles baisses de 25 points de base sont en outre anticipées d'ici la fin de l'année après celle de même ampleur décidée hier. Jerome Powell a cependant considéré l'assouplissement d'hier, comme une mesure de gestion des risques. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1%, à 7 864,80 points, et l'EuroStoxx50, 1,25%, à 5436,84 points.

En Europe, Next fléchit de 4,67%, à 11440 pence, à la bourse londonienne malgré des résultats semestriels solides, s'accompagnant de perspectives prudentes. Le groupe de distribution britannique a déclaré un bénéfice net en hausse de 17,5%, à 379,5 millions de livres, au premier semestre et a vu ses ventes totales progresser de 10,3 %. Seul bémol, de taille : la croissance des ventes au Royaume-Uni, marché qui concentre 80 % de ses ventes, sera moins forte pour la seconde moitié de l'année. La croissance des ventes au Royaume-Uni devrait s'établir à 1,9 % au second semestre, contre 7,6 % au premier.

À Paris, Kering (+1,07% à 269,80 euros) a annoncé hier soir la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci. Reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering, elle succède à Stefano Cantini qui a occupé ce poste pendant seulement neuf mois. Le géant du luxe a en outre indiqué que Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer (directeur général des opérations), secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l’organisation du groupe. Les fonctions de directeur général adjoint de Kering seront désormais supprimées.

Solutions 30 dévisse de 23,12% à 1,24 euro après avoir dévoilé hier soir des résultats décevants en raison de la dégradation de son activité dans la fibre en France. TP Icap Midcap a réagi à cette publication en abaissant sa recommandation d'Achat à Conserver et son objectif de cours de 2,30 euros, à 1,70 euro. " Le potentiel (du titre, NDLR) est désormais limité dans un contexte de déceptions répétées et de manque persistant de visibilité sur les résultats " explique l'analyste.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La banque centrale norvégienne a, comme attendu, réduit ce jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 4%. Les nouvelles prévisions de la Norges Bank suggèrent une baisse des taux par an au cours des trois prochaines années. En juin dernier, elle avait surpris en réduisant son principal taux directeur de 25 points de base, première baisse des coûts d'emprunt en cinq ans dans le pays.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue à 13 heures.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie de septembre seront connus à 14h30. Toujours outre-Atlantique, l'indice des indicateurs avancés en août sera publié à 16 heures, suivi de l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.