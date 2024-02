Les indices européens reculent : le luxe anime les marchés

(AOF) - En hausse la veille, les marchés actions européens ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le rouge. Tiraillé entre L'Oréal et Hermès, l'indice CAC 40 a perdu 0,24% à 7647,52 points, limitant ses gains sur la semaine à 0,70%. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé vers 17h30. Le Dow Jones perd 0,35% tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,92%. Sur ses plus hauts historiques, le S&P 500 dépasse les 5000 points.

Le CAC 40 s'est distingué grâce au luxe et l'automobile

Cette séance de vendredi a encore été marquée par les publications d'entreprises, dont ceux de deux géants du secteur du luxe.

Lanterne rouge de l'indice CAC 40, L'Oréal a dévissé avoir réalisé une croissance décevante au quatrième trimestre. Le numéro un mondial des cosmétiques a été pénalisé par le recul de 6,2% de ses revenus en Asie du Nord.

En revanche, Hermès a vu son titre dominer l'indice phare de la place parisienne après avoir affiché de solides résultats 2023 et une rentabilité opérationnelle courante annuelle au plus haut niveau historique. En début d'après-midi, son action a dépassé les 2205 euros, inscrivant un nouveau record.

Hermès affiche désormais une capitalisation boursière supérieure à celle de L'Oréal : 230 milliards de dollars contre 225 milliards de dollars.

La veille, le luxe avait dopé les marchés grâce à Kering. Le numéro deux mondial du secteur avait clôturé en tête du CAC 40 après avoir exprimé sa volonté de "privilégier les dépenses et investissements nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en restant vigilant et discipliné sur sa structure de coûts". Dans le sillage de cette annonce, les autres valeurs du luxe avaient progressé.

Mercredi, ce sont les valeurs du secteur automobile qui avaient brillé au sein du CAC 40. Stellantis et Renault avaient terminé parmi les plus fortes hausses, profitant des résultats supérieurs aux attentes de leur concurrent américain Ford au quatrième trimestre.

A noter aussi que l'action Ubisoft a grimpé ce vendredi, finissant en tête de l'indice SBF 120. Les perspectives favorables de l'éditeur de jeux vidéo ont relégué au second plan des revenus légèrement inférieurs aux attentes sur la fin 2023.

Outre les résultats d'entreprises, les investisseurs ont pris connaissance des déclarations de François Villeroy de Galhau sur l'inflation française. "Le niveau de l'inflation est encore trop élevé mais il se dirige vers les 2% l'an prochain, a affirmé ce vendredi le gouverneur de la Banque de France sur LCI.

Outre-Atlantique, le sujet de la baisse des taux d'intérêt de la Fed a été abordé cette semaine. Economiste qui siège au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Adriana Kugler s'est montrée optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Le week-end dernier, Jerome Powell a une nouvelle fois exclu une baisse des taux directeurs en mars.

Dans la même lignée, Loretta Mester, présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland a estimé mardi que "baisser les taux trop tôt ou trop rapidement serait une erreur, sans preuve suffisante que l'inflation est sur une trajectoire durable et opportune pour revenir à 2%".