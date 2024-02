Les indices européens quasiment stables, Forvia dévisse

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre alors que Wall Street était fermé ce lundi en raison de la commémoration de la naissance de Georges Washington. A Paris, Forvia a fortement chuté, finissant lanterne rouge de l'indice SBF 120, suite à la présentation de ses résultats 2023. Icade s'est aussi replié. Le promoteur immobilier vise "un juste équilibre entre de nouveaux investissements et une réduction de la dette du groupe". Dans de faibles volumes, le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 7768,65 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,06% à 4762,83 points.

Currys a flambé de 37% à 64,50 pence à la Bourse londonienne. L'entreprise britannique de vente de produits technologiques est courtisée par le fonds américain Elliott et par le géant chinois de la vente en ligne JD.com. En France, Fnac-Darty, qui publiera ses résultats annuels ce jeudi, profite de cette actualité et gagne 4,01% à 24,36 euros. L'offre non-sollicitée d'Elliot valoriserait l'entreprise à environ 820 millions d'euros, soit 62 pence par action.

Bien orientée ce matin, l'action Forvia a perdu 12,66% à 14,04 euros après avoir dévoilé des résultats annuels 2023 proches de ses attentes et de celles des analystes. Le groupe a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de compétitivité en Europe, baptisé "EU-Forward", qui prévoit la suppression de 10000 postes sur 75500 d'ici 2028. Forvia devrait ainsi économiser 500 millions d'euros. Ce plan doit l'aider à atteindre une marge opérationnelle de 7% en 2028 en Europe contre 2,5% en 2023 alors que le groupe est confronté à un problème de surcapacité dans cette zone géographique.

Journée chargée pour Icade , qui a dévoilé ce matin ses résultats annuels et son plan stratégique "ReShapE", à horizon 2028. En Bourse, l'action du promoteur immobilier a cédé 0,65% à 30,46 euros après un début de séance en hausse. L'année dernière, Icade a enregistré un cash-flow net courant des activités stratégiques, composées de la foncière tertiaire et de l'activité de promotion, de 232,6 millions d'euros, en hausse de 0,9%, soit 3,07 euros par action. Ce dernier est supérieur à la guidance de 2,95 et 3,05 euros par action.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés américains sont fermés en commémoration de la naissance de Georges Washington.

Vers 17h30, l'euro perd 0,07% à 1,0768 dollar.