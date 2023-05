Les indices européens prudents en attendant la décision sur la dette américaine

Concernant les politiques monétaires, James Bullard, président et directeur général de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, déclare que " la Fed pourrait être contrainte d'augmenter encore ses taux d'intérêt de 50 points de base cette année. De son côté, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que " les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) devraient atteindre un pic d'ici la fin de l'été ".

En Grèce, les marchés ont été particulièrement animés. L'indice Athex Composite a bondi de plus 6% au dessus des 1 200 points au lendemain de l'annonce des résultats législatives dans le pays. Hier, le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis du parti Nouvelle Démocratie a obtenu une large victoire et est proche d'avoir la majorité absolue au Parlement. En revanche, le taux de rendement de l'obligation sur 10 ans de la Grèce recule à 3,848%.

Coté statistiques, d'ailleurs, les premières estimations des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai seront publiés demain à la fois en France, en Allemagne et en zone euro.

Les investisseurs seront aussi focalisés sur la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et vendredi de nouvelles données sur l'indice PCE des prix en avril aux Etats-Unis.

Les investisseurs restent attentifs à la question du relèvement du plafond de la dette publique américaine. Les discussions reprennent aujourd'hui entre Kevin McCarthy, chef de file des Républicains au Congrès, et le président américain Joe Biden. Un accord trouvé d'ici le 1er juin permettrait alors d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.

(AOF) - Dans de faibles échanges, les marchés européens ont clôturé la séance en léger repli. Le CAC 40 a perdu 0,18% à 7 478,16 points et l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,22% à 4 385,69 points. Seule la Bourse de Londres parmi les principaux marchés a terminé dans le vert. A Wall Street, la tendance est similaire vers 17h30. Le Dow Jones perd 0,20%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.