Les indices européens plutôt bien lotis ; Sanofi en vedette

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 43,9 en août contre un consensus et une première estimation de 42,1, a indiqué S&P Global. Il était de 42,1 en juillet.

Atos s'est replié de 7,27% à 0,76 euro sur la place parisienne. Le groupe d'informatique a révisé à la baisse ses performances financières pour la période 2024-2027 afin de "refléter les résultats du premier semestre 2024". Il s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires ressorte à 9,7 milliards d'euros en 2024, contre les 9,8 milliards prévus précédemment, soit une décroissance de 4% par rapport à 2023. L'entreprise en difficulté anticipe également des charges d'intérêts en numéraire, une génération de trésorerie et un levier de financement plus faibles que prévu sur la période.

Sanofi (+3,32% à 104,86 euros) a caracolé en tête du CAC 40 après la publication de résultats positifs pour son produit contre la sclérose en plaques secondairement progressive (SEP-SP). Le tolebrutinib a satisfait au critère d'évaluation primaire de l'étude de phase III Hercules, devenant ainsi "le premier et seul médicament ayant permis d'observer une réduction de l'accumulation du handicap chez des personnes présentant une sclérose en plaques secondairement progressive non active".

Unieuro a cédé 0,52% à 11,58 euros à la Bourse de Milan alors que Fnac Darty lance ce lundi son offre publique d'achat sur le groupe italien. Cette opération, qui s'achèvera le 25 octobre, ne fait pas l'unanimité au sein du conseil d'administration du distributeur d'électronique grand public transalpin aux 500 magasins. Elle valorise l'ensemble de la société à 249 millions d'euros. Cinq administrateurs de l'entreprise italienne ont jugé l'offre "insuffisante", cinq autres "inappropriée" et un s'est abstenu.

(AOF) - Les Bourses européennes ont ouvert la semaine sur une note globalement positive après la publication des indices PMI. En zone euro, l'activité manufacturière est restée en territoire de contraction en août, Wall Street était "off" ce lundi. Côté valeurs, Sanofi a fini en tête du CAC 40 après la publication de résultats positifs pour son produit contre la sclérose en plaques. De son côté, Atos s'est replié sur fond de perspectives financières revues à la baisse pour la période 2024-2027. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7646 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,28% à 4971 points.

