Les indices européens et Airbus dans le rouge

(AOF) - Dans le vert la veille, les marchés actions européens ont fini en repli. Airbus a fermé la marche de l'indice CAC 40 après son avertissement sur ses résultats. Le constructeur aéronautique a entrainé dans son sillage les autres valeurs du secteur : Safran, Dassault Aviation et Thales. A l'inverse, Eurofins Scientific a terminé leader de l'indice phare de la place parisienne. Le groupe de laboratoires d'analyses a démenti les allégations de Muddy Waters, qui l'avait attaqué hier. Le CAC 40 a reculé de 0,58% à 7662 points et l'Eurostoxx a perdu 0,41% à 4930 points.

Novo Nordisk (+4,01% à 1028 couronnes danoises) a fini en hausse ce mardi dans un marché en baisse après avoir annoncé sa décision d'augmenter ses investissements en allouant 6,8 milliards de dollars à la production, contre 3,9 milliards de dollars de 2023. Le traitement amaigrissant Wegovy, son produit phare, aurait par ailleurs reçu l'approbation des autorités de régulation en Chine. Le groupe pharmaceutique danois, plus grosse capitalisation européenne, investira 4,1 milliards de dollars américains (soit quelque 27 milliards de couronnes danoises) dans la construction d’une deuxième usine de fabrication de remplissage et de finition à Clayton, en Caroline du Nord. Cet investissement créera mille emplois sur place.

Après avoir lancé un avertissement hier sur ses résultats, le constructeur aéronautique Airbus (-9,41% à 134,78 euros) a enregistré la plus forte baisse au sein du CAC 40. L’avionneur anticipe désormais un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 3,5 milliards d'euros. Airbus anticipait auparavant un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros.

Eurofins Scientific (+4,03% à 46 euros) a caracolé en tête du CAC 40 ce mardi après avoir perdu plus de 16% hier après l'attaque du fonds Muddy Waters sur sa transparence et la régularité de ses comptes. Après un premier examen des affirmations du fonds, le groupe de services bioanalytiques estime dans un communiqué publié ce matin que " l'ensemble des allégations et des insinuations qu'elles contiennent sont inexactes, non pertinentes, partiales et/ou trompeuses "

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 7,2% en avril en rythme annuel, contre 7% attendus. Il avait avancé de 7,5% en mars.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 100,4 en juin contre un consensus de 100,0. L'indicateur s'était affiché à 101,3 en mai.

Vers 17h40, l'euro perd 0,24% à 1,0709 dollar.