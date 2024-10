Les indices européens encore en repli, BNP Paribas et TotalEnergies dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens se sont repliés une fois de plus après la publication de nombreux résultats d'entreprises. Société Générale a terminé à la première place du CAC 40, galvanisée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. A l'inverse, son concurrent BNP Paribas a reculé comme TotalEnergies. La baisse des marges de raffinage a affecté les bénéfices du groupe pétrolier. Côté statistiques, le taux d’inflation annuel en zone euro est en hausse à 2% en octobre. Le CAC 40 a perdu 1,05% à 7350,37 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,34% à 4820,46 points.

Maersk (+7,86% à 10,43 couronnes danoises) a affiché une des plus fortes hausses de la Bourse de Copenhague après la publication de ses résultats. L'armateur danois affiche un Ebitda de 4,79 milliards de dollars au troisième trimestre contre 1,87 milliard il y a un an , pour un chiffre d'affaires de 15,76 milliards de dollars contre 12,12 milliards il y a un an. Il revoit à la hausse ses prévisions 2024 comme annoncé le 21 octobre, s'attendant désormais à un Ebit sous-jacent pour l'ensemble de l'année de 5,2 à 5,7 milliards de dollars contre de 3 à 5 milliards précédemment.

Société Générale (+11,33% à 26,39 euros) a affiché la plus forte hausse du CAC 40, galvanisée par la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La nouvelle est d'autant plus appréciée qu'elle doit notamment cette surperformance à sa banque de détail en France, talon d'Achille de la banque ces derniers trimestres. Cette publication s'accompagne d'un remaniement de l'équipe dirigeante, avec en particulier la reprise de la supervision directe des activités de Banque de détail en France par le directeur général, Slawomir Krupa.

Si BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net trimestriel conforme aux attentes, certains analystes anticipaient une meilleure performance de la banque de financement et d'investissement, étant donné les bons résultats de ses concurrentes dans ces métiers. En Bourse, l'action BNP Paribas (-4,20% à 62,75 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40, dans l'ombre de Société Générale, dont l'action a bondi de plus de 11%.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en octobre 2024, contre 1,7% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (3,9%, stable comparé à septembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,9%, comparé à 2,4% en septembre), des biens industriels hors énergie (0,5%, comparé à 0,4% en septembre) et de l'énergie (-4,6%, comparé à -6,1% en septembre).

En septembre 2024, les prix de production de l'industrie française ont reculé de 0,2% sur un mois après des progressions de 0,1% en août et de 0,2% en juillet). Les prix de production sont quasi stables pour les produits destinés au marché français (-0,1% après +0,3%), et ceux destinés aux marchés extérieurs continuent de baisser (-0,4% après -0,3% en août). Sur un an, les prix de production de l'industrie française sont en baisse pour le quinzième mois consécutif (-5,8% après -5,1% en août et -4,3% en juillet). Ils se situent environ 18% au-dessus de leur niveau moyen de 2021.

En septembre 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, stable par rapport au taux enregistré en août 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en septembre 2023. Le taux de chômage de l'UE était de 5,9% en septembre 2024, également stable par rapport au taux enregistré en août 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en septembre 2023. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 41,6 en octobre après 46,6 en septembre, contre 46,9 attendu.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en septembre en ligne avec les prévisions, après une progression de 0,2% en août. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,5% en septembre contre 0,4% attendu, après une hausse de 0,3% en août.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 216 000 la semaine dernière, contre 229 000 attendus, après 228 000 la semaine précédente.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,1% en septembre en rythme annuel en ligne avec les attentes après 2,3% en août. En version core, il a augmenté de 2,7% en rythme annuel, contre un consensus de 2,6% et une progression de 2,7% en août.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 78 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 79 milliards de pieds cubes était attendue, après une progression de 80 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 107 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 178 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 3 685 milliards de pieds cubes.

Vers 17h45, l'euro est stable à 1,0859 dollar.