Les indices européens en ordre dispersé, Teleperformance lanterne rouge du CAC 40

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé après la publication de plusieurs résultats d'entreprises depuis hier. Teleperformance a souffert en Bourse, terminant bon dernier de l'indice CAC 40. Les craintes à propos de l’impact de l’IA sur son activité ont fait leur retour. Volatile lors de cette séance, Atos a fini en hausse. Le groupe informatique a annoncé ce mercredi la fin des discussions avec Daniel Kretinsky à propos de la cession de Tech Foundations. Le CAC 40 a gagné 0,08% à 7954,39 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,05% à 4883,14 points.

En Europe, Swisscom (-1,37% à 503 francs suisses) a fait état de négociations exclusives avec Vodafone Group (-0,16% à 68,29 pence) en vue d'une acquisition à 100% de Vodafone Italia, confirmant les informations de Bloomberg. L'entreprise du marché suisse des télécommunications précise vouloir fusionner la filiale italienne de Vodafone avec sa propre filiale Fastweb. Swisscom et Vodafone se sont mis d'accord sur un premier prix d'achat de 8 milliards d'euros pour Vodafone Italia, sur la base d'une trésorerie et d'un endettement libres.

L'action Atos a été volatile lors de cette séance. Le titre a fini en hausse gagnant 4,06% à 2,41 euros après l'annonce de la fin des discussions avec Daniel Kretinsky à propos de la cession de Tech Foundations et du report de la publication de ses comptes 2023. Le titre du groupe informatique recule de 0,09% à 2,31 euros et affiche une baisse supérieure à 82% sur un an. Les deux parties ont "mis fin d'un commun accord aux discussions ainsi qu'à l'option de vente, sans aucune indemnisation de part et d'autre". Cette annonce ne constitue pas une surprise.

Si Teleperformance a réduit ses pertes par rapport à son plus bas du jour à 94,28 euros, l'action du gestionnaire des centres d'appels a clôturé en repli de 14,14% à 114,45 euros, fermant la marche de l'indice CAC 40. Teleperformance souffre, comme à la fin du second semestre 2023, de craintes à propos de l'impact de l'intelligence artificielle sur son activité. Cette chute est intervenue après la présentation par la fintech suédoise Klarna, des performances d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Cette dernière a précisé qu'il avait eu 2,3 millions de conversations au cours de son premier mois d'exploitation, ce qui représente les deux tiers de ses services d'assistance clientèle, et qu'il avait fait le travail de 700 personnes à temps plein.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -15,5 en février comme attendu par les économistes. Il était ressorti à -16,1 au mois de janvier.

L'indice du sentiment économique pour le secteur des services est ressorti à 6 en février en zone euro contre un consensus de 9. Il était ressorti à 8,4 en janvier.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 3,2% au quatrième trimestre après une hausse de 4,9% au troisième trimestre, selon une nouvelle estimation. Le consensus était de +3,3%.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 90,20 milliards de dollars en janvier alors que les économistes prévoyaient un déficit contenu à 88,40 milliards de dollars. Il était de 88,46 milliards de dollars en décembre.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 4,199 millions de barils la semaine passée à 447,2 millions de barils après une hausse de 3,514 millions de barils la semaine précédente. Le consensus prévoyait une hausse de 3,1 millions de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 2,832 millions de barils contre une baisse attendue de 1,46 million et une baisse de 0,294 million de barils la semaine précédente. Ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont reculé de 0,51 million de barils.

Vers 17h40, l'euro perd 0,08% à 1,0834 dollar.