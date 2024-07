Les indices européens en ordre dispersé, emeis recule

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé avant une nouvelle série de publication de résultats d'entreprises. emeis signe la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir réduit ses prévisions d'Ebitdar pour 2024. La semaine sera marquée par les réunions des grandes banques centrales (États-Unis, Japon et Grande-Bretagne) qui vont s'exprimer sur l'évolution des taux d'intérêt. Côté statistiques, en zone euro, les données sur le PIB et les chiffres de l'inflation seront publiées cette semaine. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,03% à 7515 points et l'EuroStoxx50 gagne 0,15% à 4869 points.

Plus forte hausse de l'indice AEX, Philips gagne 9,56% à 26,01 euros, galvanisé par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La performance opérationnelle du groupe d'électronique présent dans la santé a dépassé les attentes au niveau de l'ensemble de ses divisions, souligne Jefferies. Philips a récolté les fruits de son programme d'économies. "La surperformance est attribuable à un bon contrôle des coûts sur l'ensemble des divisions et un effet prix favorable", précise Invest Securities. Les investisseurs apprécient également le retour à la croissance des prises de commandes.

emeis (-14,51% à 11,58 euros) occupe la dernière place de l'indice SBF 120, après avoir abaissé sa prévision d'Ebitdar pour 2024, lors de la présentation de ses résultats au premier semestre. Le redressement des activités françaises prend plus de temps que prévu. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) progresserait dans une fourchette de 0 à +5% comparé à 2023 soit un niveau compris entre 700 et 730 millions d'euros, contre de 800 à 835 millions d'euros précédemment. Sur ces bases, l'Ebitda pré-IFRS 16 2024 s'élèverait à environ 210 millions d'euros.

Au premier semestre 2024, les ventes de Maisons du Monde (stable à 3,74 euros) ont reculé de 9,6% à 491,1 millions d'euros. La marge brute a diminué de 7,4% à 320,7 millions d'euros. Son Ebitda a baissé de 24,8% ressortant à 64 millions d'euros. La marge d'EBITDA a diminué, passant de 15,7% à 13% compte tenu de la baisse de volumes. La marge d'EBIT est négative à -1,2% comparée à 3,0% au 1er semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes. Le groupe accuse une perte nette à 24,3 millions d'euros contre un bénéfice de 1 million d'euros au premier semestre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Vers 12h, l'euro gagne 0,01% à 1,0861 dollar.