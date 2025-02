Les indices européens en hausse grâce aux résultats d'entreprises

(AOF) - Les indices européens ont terminé dans le vert alors que la saison des résultats se poursuit. Les résultats du mastodonte américain Nvidia, qui seront publiés après la clôture de Wall Street, sont très attendus. La séance d'aujourd'hui a été marquée par de nombreux résultats d'entreprises en Europe : Munich Re, Deutsche Telekom, AB InBev, Adecco… A Paris, Stellantis est lanterne rouge du CAC après la chute de sa marge opérationnelle en 2024. La publication d'Interparfums a revanche été appréciée. Le CAC 40 a gagné 1,15% à 8143,92 points et l’EuroStoxx50, 1,49% à 5529,14 points.

En Europe, AB InBev (+8,56% à 56,80 euros) a terminé à la première place de l'Eurostoxx 50 après une performance robuste sur l'exercice 2024. Le groupe brassicole belge met en avant la nette progression de son résultat opérationnel (Ebitda), qui s'affiche "dans la fourchette haute de ses perspectives". Il a augmenté de 8,2% à 20,96 milliards de dollars, "stimulé par des gains d’efficacité au niveau des coûts de production et par une gestion disciplinée des frais généraux, entraînant un accroissement de la marge Ebitda de 179 points de base à 35,1%".

A Paris, Stellantis (-3,95% à 12,952 euros) a enregistré la plus forte baisse du CAC40, la performance opérationnelle 2024 décevante s’accompagnant de perspectives 2025 peu inspirantes. Sous l’effet de la forte chute des ventes et des rabais consentis aux acquéreurs, la marge opérationnelle est tombée à 5,5% en 2024 contre 12,8%. Elle est ressortie dans le bas de la fourchette de 5,5% à 7% communiquée lors de l'avertissement de septembre 2024 et sous les attentes : 6%.

Interparfums (+4,68% à 44,70 euros) a affiché une des plus fortes hausses du SBF120 après rehaussé son objectif de revenus pour 2025. En 2024, le résultat opérationnel courant du fabricant de parfums a progressé de 11% à 178,3 millions d'euros. En 2024, la marge opérationnelle courante a atteint 20,2%, conformément aux attentes du groupe après 20,7% en 2023. Pour 2025, Interparfums s'attend à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 930 millions à 935 millions d'euros, contre un précédent objectif compris entre 910 millions et 930 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 657 000 unités en janvier ressortant sous le consensus de 679 000. Elles s'étaient élevées à 734 000 millions d'unités en décembre.

Vers 17h45, l'euro est stable à 1,0513 dollar.