Les indices européens en hausse avant le rapport sur l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens évoluent dans le vert avant la publication cet après-midi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin. 191 000 créations de postes sont attendues. Côté statistiques, en mai, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à avril. Côté valeurs, Eurofins Scientific prend la tête du CAC 40 après une nouvelle riposte aux attaques de Muddy Waters. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,50% à 7733 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,55% à 5015 points.

L'action Varta bondit de 21,42% à 10,80 euros à Francfort suite à des négociations avec le constructeur automobile allemand Porsche. Le fabricant de batteries est en pourparlers en vue d'une participation majoritaire de Porsche dans l'activité V4Drive, une filiale de Varta spécialisé dans les batteries de lithium-ion pour voitures électriques. "Varta AG et Porsche ont déjà conclu un accord de principe non contraignant et les parties en sont à la première phase d'accord sur la documentation relative à cette transaction", souligne Varta. Aucun détail financier n'a filtré à ce sujet.

L'action Eurofins Scientific gagne 3,96% à 47,74 euros et prend la tête du CAC 40. Dans une nouvelle réponse aux dernières accusations de l'activiste Muddy Waters (MW), Eurofins Scientific annonce notamment avoir mandaté Ernst & Young Paris pour réaliser un audit indépendant des accords de cash pooling et de sa situation de trésorerie au 31 décembre 2023. La société rendra compte des conclusions dès qu'elles seront disponibles. L'action Eurofins cotait plus de 52 euros avant le premier assaut de MW.

Dans le cadre de son processus de financement intérimaire, Atos (+2,20% à 0,78 euro) a annoncé la clôture de la syndication des tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros et la réception de la dérogation accordée par les banques dans le cadre du prêt à terme de 1,5 milliard d'euros de la société. Ces 2 tranches supplémentaires sont conditionnées à un avenant aux facilités précédemment fournies par un groupe de porteurs d'obligations, qui devrait être signé prochainement.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en France a reculé de 2,1% en mai après avoir progressé de 0,6% en avril, a indiqué l'Insee. Elle était attendue en repli de seulement 0,6%. La production s'est repliée dans presque toutes les grandes branches industrielles. La production dans l'industrie manufacturière a reculé de 2,7 % en mai après une hausse de 0,5 % en avril 2024.

En mai 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à avril 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En avril 2024, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE. En mai 2024, par rapport à mai 2023, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE.

Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié à 14h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,14% à 1,0827 dollar.