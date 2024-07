Les indices européens dans le vert en attendant Christine Lagarde

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juillet sont attendus à 14h30 et l'indice des indicateurs avancés en juin à 16 heures.

A Paris, Publicis (+4,48% à 101,55 éros) s'adjuge la deuxième place de l'indice CAC 40, derrière Teleperformance, dans le sillage de résultats semestriels meilleurs qu'anticipé et du relèvement de ses prévisions de croissance pour 2024. Au titre du premier semestre, le résultat net part du groupe de communication ressort à 773 millions d'euros, comparé aux 623 millions d'euros de l'année précédente pour la même période. La marge opérationnelle a progressé de 6,1%, à 1,160 milliard d'euros, soit un taux de marge de 17,3%, stable sur un an.

En Europe, Novartis recule (-1,22% à 97,85 francs suisses) à la Bourse de Zurich malgré la présentation de résultats en hausse au deuxième trimestre. Le groupe pharmaceutique suisse relève sa prévision de résultat opérationnel "core" 2024, tablant désormais sur une croissance de 15 à 20% contre 10% à 15% précédemment. Il affiche un chiffre d’affaires en hausse de 11% sur le trimestre, à 12,51 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 43% à 3,24 milliards et un bénéfice par action ajusté en hausse de 17% à 1,97 dollar. Le flux de trésorerie disponible atteint 4,6 milliards de dollars.

(AOF) - Les Bourses européennes progressent modérément avant la décision de la BCE sur ses taux. Elle ne devrait pas modifier sa politique monétaire et les investisseurs se concentreront sur les commentaires de sa présidence, Christine Lagarde, pour obtenir des indices sur le timing de la prochaine baisse des taux. A Paris, le relèvement de l'objectif de croissance de Publicis est salué. Vers 12 heures, l'indice CAC 40 gagne 0,62% à 7617,77 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,18% à 4900,18 points.

