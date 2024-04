Les indices européens dans le rouge ; statu quo de la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse après que la BCE a rendu sa décision de politique monétaire. L'institution monétaire a laissé inchangés ses trois taux directeurs. Côté valeurs, l'action Société Générale a légèrement progressé, suite à la cession de ses activités de financement d’équipements professionnels (SGEF) au groupe BPCE pour 1,1 milliard d'euros. En outre, Publicis a fini leader de l'indice CAC 40 après une hausse de ses revenus au premier trimestre 2024 supérieure aux attentes. Le CAC 40 a perdu 0,27% à 8023,74 points et l'Eurostoxx a cédé 0,76% à 4962,78 points.

Fabricant suisse d'arômes et de parfums, Givaudan (-0,99% à 3991 francs suisses) s'est replié à Zurich après la présentation de ses ventes au premier trimestre 2024. Sur cette période, le groupe a généré pour sa division arômes un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de 922 millions de francs suisses. Celui-ci progresse de 9,3% hors effets de changes mais recule de 1,5% après conversion en francs suisses. Le marché anticipait des ventes à 931 millions de francs suisses et Jefferies à 939 millions.

Société Générale (+0,32% à 25,23 euros) a légèrement progressé suite à l'annonce de la cession de ses activités de financement d'équipements professionnels (SGEF) au groupe BPCE pour 1,1 milliard d'euros. Le directeur général de Société Générale, Slawomir Krupa, était très attendu sur la cession d'actifs non essentiels depuis la présentation en septembre dernier d'un nouveau plan stratégique. L'absence de détail à ce propos avait alors déçu. Des rumeurs sur la cession de SGEF courraient depuis plusieurs mois.

Leader du CAC 40, Publicis (+3,08% à 103,65 euros) a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2024 après avoir dévoilé, au titre du premier trimestre 2024, une progression de 4,9% de son revenu net - l'équivalent du chiffre d'affaires - à 3,23 milliards d'euros, ressortant supérieur aux attentes des dirigeants et des analystes. Il confirme sa capacité à surperformer après une très bonne année 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 4,50%, 4,75% et 4%

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 211 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 216 000 après 222 000 la semaine précédente.

Les prix à la production ont progressé de 2,1% en mars en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 2,2%. Ils étaient en hausse de 1,6% en février. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,2% contre une hausse attendue de 0,3% après 0,6% en février. Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,2% en rythme mensuel, en ligne avec les attentes.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 24 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine dernière, alors qu'une hausse de 14 milliards de pieds cubes était attendue, après un repli de 37 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 435 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 633 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 1 650 milliards de pieds cubes.

Vers 17h40, l'euro perd 0,33% à 1,0707 dollar.