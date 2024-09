Les indices européens dans le désordre après les PMI

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé après l'annonce de la contraction inattendue du secteur privé en septembre. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est tombé à 48,9 en zone euro. L’affaiblissement de la demande pèse aussi sur l'inflation, confortant le scénario d’une poursuite de la baisse des taux de la BCE. Le rendement du 10 ans recule ainsi nettement et pèse sur le secteur bancaire. En son sein, Commerzabnk chute alors que Berlin va cesser de vendre des actions. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,30% à 7478 points.

En Europe, Commerzbank (-4,21% à 15,015 euros) ferme la marche de l'indice Dax40 alors que le gouvernement allemand a mis sous l'éteignoir les spéculations à propos du rachat de la banque allemande. Le secteur bancaire européen souffre plus globalement de la baisse des taux longs provoquée par l'annonce d'indices des directeurs d'achat décevants en septembre sur le Vieux Continent. " Le gouvernement fédéral décide de ne plus vendre d'actions de la Commerzbank pour le moment ", a indiqué vendredi soir l'Agence des finances de la République fédérale d'Allemagne (Deutsche Finanzagentur).

A Paris, BNP Paribas a annoncé l’acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne. En Bourse, l’action de la banque française perd 3,15% à 62,74 euros, pénalisée comme les autres établissements bancaires européens par le net recul des taux longs. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. BNP Paribas a cependant précisé que cette opération permettra à BNP Paribas Wealth Management de porter ses actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d’euros.

Plus forte hausse du marché SRD, SQLI bondit de 37,06% à 54 euros, en ligne avec le prix de l'offre de son actionnaire de référence, DBAY Advisors. L'agence digitale internationale avait indiqué vendredi que ce dernier avait fait part de son intention d'acquérir l'ensemble des actions SQLI non détenues au prix de 54 euros par action dans le cadre d'une offre publique suivie d'un possible retrait obligatoire.

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,4 en septembre Il était de 53,1 en août. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 48,3 entre août et septembre. Il était attendu à 53.

L’activité dans le secteur privé est plus faible qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 contre 51 en août et un consensus de 50,6. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité.

La contraction du secteur privé est plus importante qu'anticipé en Allemagne en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,2, soit un plus bas de 7 mois, contre 48,4 en août et un consensus de 48,2. Dans le détail, le PMI des services est passé de 51,2 à 50,6 entre août et septembre. Il était attendu à 51,1. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 40,3 à 42,4, soit un plus bas de 12 mois. Le consensus s'élevait à 42,4

Les indices des directeurs d'achat pour les services manufacturiers et des services en septembre à 15h45 aux Etats-Unis.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,48% à 1,1108 dollar.